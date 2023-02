MG4 Electric Luxury (2023) test: de goedkope elektrische auto die Renault en VW buikpijn bezorgt

MG? Dat was toch dat automerk dat gratis een ZS weggaf als je pizza bestelde voor de hele familie? Tot nu toe waren we beslist niet onder de indruk van de modellen van dit Chinese merk. Tot we in de MG4 Electric stapten.

Als we nog verder teruggaan in de tijd, is MG natuurlijk een fameus Brits sportwagenmerk. Toen BMW nog eigenaar was van de Rover Group, heeft het grote moeite gedaan om MG in leven te houden. Maar dat ging moeizaam en in 2000 verkochten de Duitsers de Rover-inboedel aan het Phoenix Consortium. Mini werd onderdeel van de BMW-groep en Ford kreeg Land Rover onder zijn hoede. MG-Rover kwakkelde door en ging in 2005 failliet. Al snel hapte China toe. Het grote concern SAIC is nu eigenaar en het MG zoals we dat nu kennen, heeft net zoveel met een Britse roadster te maken als een atheïst met de Statenbijbel.

Daarover kun je sentimenteel doen, maar dat doen we niet. Als MG was doorgegaan met het bouwen van snelle, compacte roadsters, had je het merk kunnen afschrijven. De wereld zit er niet op te wachten, maar is wel klaar voor betaalbare, degelijke en moderne elektrische auto's. En daarmee probeert MG nu onze harten te veroveren.

Populair onder particulieren

Met ongekende kortingsacties werd de MG ZS EV ruim twee jaar geleden aangeprezen, voor zo'n 25.000 euro reed je er al een. De ZS EV was niet alleen gunstig voor zakelijke rijders, maar werd ook de populairste elektrische auto onder particuliere kopers.



Hoewel de ZS EV nog altijd relatief goedkoop is (vanaf 33.585 euro), verkoopt hij een stuk minder goed dan twee jaar geleden. Alle MG-modellen samen - naast de ZS ook de Marvel R en de MG5 - brengen de teller over heel 2022 in Nederland op 1504.



Maar de MG4 is een auto om in de gaten te houden. Terwijl de ZS er wat oenig uitziet, is dit juist een volwassen ogende auto. Het ontwerp is dynamisch en de techniek modern. MG heeft de Volkswagen ID.3 op de korrel en de sceptische Europese consument is niet zomaar overtuigd. Maar andermaal constateren we dat de tijd van inferieure Chinese rommel voorbij is. Wij raakten danig onder de indruk van de kwaliteiten van de MG4.

Knipoog van de Lamborghini Urus

Het ontwerp is misschien wat weinig Europees, met een bonte mix aan stijlen. Het lijkt wel alsof de Lamborghini Urus samen met modellen van Hyundai, Nissan en Toyota in een blender werd gestopt. Een familiegezicht valt bij MG nog niet te ontdekken, elk model heeft een ander front.

Binnenin maakt de MG4 een prima indruk, met veel ruimte (ook achterin), een opgeruimd dashboard en een behoorlijk grote bagageruimte. Op het gebied van comfort en ergonomie hoef je de Chinezen niets wijs te maken. Ook op de materiaalkwaliteit en de afwerking hebben we nauwelijks iets aan te merken. Zoals ook de veiligheidsuitrusting gewoon goed voor elkaar is.



MG4 met aankoopsubsidie prijs



Maar de prijs is de allersterkste troef van de MG4. Vooral als je eerst bij Volkswagen bent langsgegaan voor een ID.3, sla je steil achterover. De MG4 Standard kost 30.785 euro en daarmee is-ie meer dan 15.000 euro goedkoper! Al krijg je bij Volkswagen dan wel meteen een groot batterijpeakket van 77 kWh, de MG4 Standard 'doet' 51 kWh. Zelfs een rijk uitgeruste MG kost je niet de kop; de MG4 Comfort kost 34.285 euro, de MG4 Luxury 36.285 euro. Bij alle versies gunt de overheid je 2950 euro aankoopsubsidie, waardoor je al een MG4 rijdt voor minder dan 30.000 euro.



De basisprijs van de MG4 in België is overigens precies gelijk aan de Nederlandse prijs.



Actieradius MG4 Luxury: 450 km



De Comfort en Luxury hebben beide een batterijpakket van 66 kWh, waarmee je een actieradius van 450 kilometer haalt. Met DC-lader kan de auto een laadsnelheid van 135 kW aan. Niet alleen de techniek is modern, datzelfde geldt voor de rijeigenschappen. Vooral de directe besturing weet te overtuigen. Tot onze niet-geringe verbazing tovert de achterwielaangedreven MG4 op bochtige wegen zelfs een glimlach op ons gezicht: hij laat je verrassend veel ruimte om de grenzen op te zoeken. Ook niet onbelangrijk is dat de remmen zich goed laten doseren. Maar ook als je op zoek bent naar rust en comfort, zit je goed in de MG4.

Als een kinderpiano



We kunnen het niet laten om ook weer die kenmerkende Chinese eigenaardigheden te benoemen. De assistentiesystemen staan enorm op scherp als je buiten de wegmarkering dreigt te raken. De stuurcorrectie doet denken aan die van een gestreste rijinstructeur. De bijbehorende akoestische waarschuwing klinkt als een kinderpiano - denk aan een familieverjaardag waarop je drammerige neefje zonder corrigerende tik onafgebroken op zo'n ding zit te rammen. Gelukkig kun je de rijhulpsystemen uitschakelen. En hebben we tips om de omslachtige bediening van de MG4 minder frustrerend te maken.

MG belooft in de rest van 2023 meer vuurwerk. Dan wordt het gamma aangevuld met een MG4 met 77 kWh (actieradius: ruim 500 km) en een zeer sportieve versie (0-100 km/h in minder dan 4 seconden), die voorzien is van twee elektromotoren en vierwielaandrijving.



Conclusie

De prijs van de MG4 Electric is zeer concurrerend; daar kunnen Renault en Volkswagen weleens slapeloze nachten van krijgen. Maar los daarvan, heeft de MG4 ook andere kwaliteiten. Prima actieradius, voldoende snelle laadmogelijkheden, veel praktisch gemak, logische bediening en bij de tijd op het gebied van connectiviteit. En dan hebben we de zeven jaar garantie (of 150.000 km) nog niet eens genoemd. Onze eerste indruk: het spreekwoord 'goedkoop is duurkoop' gaat niet op.