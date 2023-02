Polestar en Volvo kicken op lidar: wat is lidar en waarom wil je het hebben?

De nieuwe Polestar 3 is ook te bestellen met lidar-technologie. Dat heeft Polestar naar buiten gebracht. Maar wat is lidar eigenlijk, en wat heb je eraan?



Eerder zagen we ook Volvo, NIO, Audi en Mercedes vol trots lidar introduceren op hun auto’s. Lidar staat voor Light (of Laser Imaging) Detection And Ranging. Het is een systeem dat met behulp van laserpulsen de afstand tot een object kan bepalen. De technologie zendt een signaal uit waarna ditzelfde signaal na reflectie op een object weer opgevangen wordt. Door de tijd tussen het verzenden en het ontvangen van het signaal te bepalen, weet lidar op welke afstand het object zich bevindt.



Belangrijk voordeel

Klinkt dit bekend in de oren? Dat kan, want een soortgelijke technologie wordt al sinds jaar en dag gebruikt door de welbekende radartechnologie. Radar maakt echter geen gebruik van lasers, maar van radiogolven. Een belangrijk voordeel van lidar ten opzichte van radar is dat het systeem de directe omgeving in 3D enorm gedetailleerd kan vastleggen.

Autonoom rijden

Om laatstgenoemde reden is lidar heel interessant voor auto’s. Omdat lidar zo duidelijk de omgeving in kaart kan brengen, is het uitstekend geschikt om auto’s nog 'bewuster' te laten zijn van hun omgeving. De auto kan dan ook adequaat reageren op de in kaart gebrachte situatie. Dit brengt autonoom rijden weer een stapje dichterbij.

Sterker nog, volgens Volvo is hun nieuwe Volvo EX90 ‘qua hardware’ al klaar om autonoom te rijden. Dit is mogelijk gemaakt door de lidar-systemen van Luminar. Dit bedrijf heeft lidar, dat oorspronkelijk onder andere werd gebruikt in de ruimtevaart en archeologie, zo doorontwikkeld dat het geschikt is om te gebruiken op auto’s.

Lidar heeft hekel aan regen

Toch is lidar nog niet het ei van Columbus. Het bereik van lidar is in veel gevallen nog niet groot genoeg om adequaat te kunnen reageren op bepaalde verkeerssituaties. Daarnaast kan lidar slecht tegen weersomstandigheden als regen, sneeuw of mist. Het lijkt wel een mens. Het zal daarom nog wel even duren voordat je auto volledig autonoom kan rijden. Die dure rijlessen zijn dus voorlopig niet voor niets geweest.