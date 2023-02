Wordt jouw favoriete Mercedes-stationwagon of -coupé de nek omgedraaid?

Slecht nieuws voor fans van Mercedes-stationwagons en -coupés. Het merk uit Stuttgart wil deze carrosserievormen uitbannen. Dat betekent dat er geen opvolger komt voor jouw favoriete C-klasse, E-klasse, CLA of CLS.

Dat blijkt uit de langetermijnplannen van Mercedes die Car and Driver uit de doeken doet. De reden? Money, money, money, zoals ABBA zou zingen. Mercedes wil zich in de toekomst meer richten op het absolute luxesegment. Dat betekent meer focus op de topverdieners, en minder op de ‘gewone’ Mercedes-enthousiast. Deze strategie moet voor meer geld in het Zuid-Duitse laatje gaan zorgen.



Mercedes stopt met coupé en stationwagon

De verwachting is dat dit ten koste gaat van maar liefst 19 van de 33 carrosserievarianten die Mercedes aanbiedt in Europa en de Verenigde Staten. De coupéversies van de C-klasse en E-klasse staan op de nominatie om te vertrekken tussen 2023 en 2024, gevolgd door de CLS in 2024 en de AMG GT4 tussen 2024 en 2025.

Ook de Mercedes-stationwagons zijn verre van veilig. Het merk trekt de stekker uit de betreffende C-klasse in 2028. De E-klasse die later dit jaar verschijnt, blijkt ook direct de zwanenzang te zijn van de grote stationwagon. Met de terminatie van de E-klasse in 2030 zal Mercedes officieel zijn laatste stationwagon om zeep hebben geholpen.

AMG en Maybach hebben de toekomst

Wat gaat Mercedes dan wel precies doen? Compleet in lijn met de geschetste hoofddoelgroep legt Mercedes de nadruk op AMG- en Maybach-modellen. Ook wil Mercedes zich richten op het op maat maken en personaliseren van hun auto’s. En die auto's zijn blijkbaar een sedan of een suv.