Zeven duizelingwekkende weetjes over de elektrische Nio EL7

De Nio EL7 is na de ET5 en de ET7 al het derde model van de Chinese Tesla-concurent Nio, dat pas sinds oktober in Europa actief is. We verklaren de elektrische SUV in 7 imponerende weetjes.

Nummer 1: 88.900 euro

Nio heeft drie mogelijkheden: je koopt de auto met of zonder batterij of je gaat voor Nio subscription. Dan betaal je een vast bedrag per maand (minimaal 1369 euro), maar ben je gebonden aan een maximaal aantal jaarlijkse kilometers.

De prijs van 88.900 euro is inclusief een batterijpakket van 75 kWh. Ga je voor een nog groter batterijpakket van 100 kWh, dan moet je 97.900 euro betalen.

Maar Nio heeft ook een extra troef, want je kunt het batterijpakket ook huren. In dat geval is de basisprijs 76.900 euro. Voor het batterijpakket betaal je vervolgens nog 169 euro (75 kWh) of 289 euro per maand (100 kWh).



Een batterijpakket huren heeft nog een voordeel. Je kunt dan gebruikmaken van een van de wisselstations van Nio, waarbij je je lege batterij volautomatisch kunt inruilen voor een volle. In Nederland zijn er al drie van deze stations, onder meer in Tilburg.

Nummer 2: < 1 maand



Je kunt zeggen wat je wilt van Chinese automerken, maar één ding doen ze uitstekend. De levertijden zijn extreem kort. Bestel je hem nu, dan staat-ie nog in februari 2023 voor je deur, belooft de website van Nio.

Nio doet net als Tesla dan ook niet aan uitgebreide personalisatiemogelijkheden, zoals Audi, BMW en Mercedes. Je kiest een accupakket (75 kWh of 100 kWh), een van de zeven kleuren (vier hebben een meerprijs van 1680 euro), een van de drie interieurkleuren, 20- of 21-inch wielen en klaar ben je.

Nummer 3: 509 kilometer

Dit is de actieradius van de Nio EL7 met het grote batterijpakket. Kies je voor 75 kWh, dan kom je 391 kilometer ver.



Nummer 4: 33 sensoren



De Chinese oprichter van Nio komt uit de techwereld. Een Nio EL7 is dan ook eerder hypermoderne techniek met een carrosserie eromheen dan een auto met een paar camera’s en sensoren. Zet je schrap, hier gaan we: de Nio EL7 heeft 33 sensoren, waaronder een ultralange-afstands hogeresolutie LiDAR, zeven 8MP hoge-resolutie camera's, vier lichtgevoelige camera's, een ADMS (Advanced Driver Monitoring System), vijf millimeter-golf radars en 12 ultrasone sensoren. Dankzij alle technieken kan de Nio EL7 grotendeels autonoom rijden.

Nummer 5: 202 led's

We hebben het niet nageteld, maar volgens Nio zitten er alleen al 202 led’s in de achterlichtunits.



Nummer 6: 2000 kilo



Steeds meer elektrische auto’s mogen een caravan trekken. Het maximale trekgewicht van de Nio EL7 is zelfs 2000 kilo.

Nummer 7: 653 pk

Hierbij gaat het om het vermogen van de EL7. Twee elektromotoren, een op de voor- en een op de achteras, zorgen samen voor 653 pk. Het maximale koppel bedraagt 850 Nm. Weinig suv’s sprinten sneller naar de 100 km/h, de EL7 heeft er 3,9 seconden voor nodig.