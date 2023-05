Nio EL7 test: Nio dendert door en maakt BMW en Audi nerveus

Net als op de Nio ET7, is op de elektrische Nio EL7 maar heel weinig aan te merken. Dat moet ook wel als je de traditiemerken Audi, BMW en Mercedes ziet als grote concurrenten, en niet Tesla.



Het moet gezegd, bij Nio is het niet saai. Het is nog niet eens een halfjaar geleden dat het merk in Berlijn met een groot launch-event zijn opwachting maakte in Europa. Nio is ambitieus, want het wil de concurrentie aan met gevestigde namen als Audi en BMW. De Chinezen zeggen zelfs expliciet dat ze minder bezig zijn met Tesla.



Meteen werd het eerste elektrische model onthuld, de met camera’s, sensoren en computers met duizelingwekkende rekenkracht volgehangen ET7. Het was de aanzet voor een wervelstorm aan nieuws. Inmiddels zijn er in Nederland al vijf batterijwisselstations gebouwd. Met die stations onderscheidt Nio zich van zijn concurrentie: in plaats van de lege batterij op te laden, wissel je hem in vijf minuten volautomatisch in voor een nieuwe.



Autonoom rijden

De 4,91 meter lange EL7 is na de ET7 het tweede model van Nio. Beide modellen delen hun onderstel en motoren, en ook alle hightech die vergaand autonoom rijden mogelijk maakt, vind je zowel op de sedan als de suv. Inmiddels is het derde model onthuld, de Nio ET5. In een halfjaar tijd heeft Nio dus al drie modellen uitgebracht. Volledig elektrisch, want het Chinese merk doet niet aan verbrandingsmotoren.



Overleeft Nio op de Europese markt?



Aanmelden

We volgen de ontwikkelingen op de voet, in onze gratis nieuwsbrief lees je er alles over.



Een Nio herken je aan flinterdunne, hoog geplaatste koplampen, en een neus die in de verte doet denken aan een haaienbek. De EL7 heeft bovendien uitgeklopte wielkasten en aan de achterkant een brede lichtstrip, waarin 202 led-lampjes zijn verwerkt. Heel uitgesproken is het design niet, het is de vraag of de achteloze automobilist de EL7 zal herkennen. De bijna 5 meter lange suv is er met 75 kWh of 100 kWh-batterijpakket. In het eerste geval is de actieradius 391 kilometer, in het tweede geval 513 kilometer. De twee elektromotoren, een op elke as, leveren samen 653 pk en 850 Nm.



Beter dan de Nio ET7



Om te knabbelen aan de status van een ster of vier ringen, moet je van goeden huize komen. Dat zit wel snor, vonden we na de test met de ET7, en ook de EL7 maakt indruk. dat gaat vooral op voor zijn ruimte en comfort . Door het ontbreken van een middentunnel hebben de achterpassagiers een vlakke vloer, zodat je zelfs in het midden heel behoorlijk kunt zitten. Hoofd- en beenruimte zijn meer dan goed voor elkaar.

Zoals ook het comfortniveau hoog ligt. Vonden we de ET7 nog iets te stevig gedempt, de EL7 (met standaard luchtvering) heeft een comfort dat eerder doet denken aan klassieke Franse reiswagens. Zelfs in de sportstand is het onderstel vergevingsgezind. Tijdens een testrit over Nederlandse wegen, waar het altijd druk is en je zelden hard kunt rijden, blijkt ook hoe stil het aan boord is. Motor, wind en banden zijn vrijwel niet te horen.

Maar ook de sportieve rijder wordt niet vergeten. De gasrespons wordt aangepast aan het rijprogramma dat je kiest en is dus vlijmscherp of juist wat gelaten. Zelfs de sprint van 0-100 is via het multimediasysteem in te stellen, van ultrasnel (3,9 seconden) tot klimaatbewust en actieradiusvriendelijk (11,9 seconden).

"Focus on the road", zegt Nomi

Hoe goed de EL7 ook rijdt, toch missen we one pedal driving. Afremmen tot stilstand door alleen het gaspedaal los te laten kan niet, je moet altijd bijremmen. Net als Porsche, zegt Nio dat het dit bewust doet om mensen die een auto op benzine of diesel gewend zijn niet voor het hoofd te stoten. Wij zeggen: wel doen! Binnen een halfuur ben je eraan gewend, na een dag rijden wil je niet meer anders.

Verder zijn het vooral wat kleine ergernissen die opborrelen. De bemoeizuchtige virtuele assistent Nomi (die je vanaf de middenconsole voortdurend aankijkt met knipperende oogjes) bijvoorbeeld. Als je tijdens het rijden iets te lang op het navigatiescherm kijkt, spreekt ze je meteen bestraffend toe: ”Focus on the road!”



De spraaksoftware is nog niet slim genoeg voor de Nederlandse taal en dat betekent dat je alleen in het Engels met Nomi kunt communiceren. Dat is onhandig, want ze snapt niets van plaatsnamen als Lutjebroek, Ohé en Laak, Kontich of Retie. Bovendien moet je maar net weten hoe je ‘verstel buitenspiegels’ in het Engels vertaalt. Nio werkt hard aan een oplossing en alle modellen kunnen via over-the-air updates uiteindelijk beschikken over de Nederlandse spraakassistent.

Prijs Nio EL7: subscription of kopen



Er zijn drie manieren om een Nio EL7 te krijgen, goedkoop is-ie in geen enkel geval. De eerste is een abonnementsvorm: Nio Subscription. Je kunt kiezen voor drie jaar (1369 euro per maand) of voor een maandelijks opzegbaar abonnement (1759 euro per maand). De EL7 is ook gewoon te koop, en de klant heeft wederom de keuze. De prijs van 88.900 euro is inclusief een batterijpakket van 75 kWh. Ga je voor een nog groter batterijpakket van 100 kWh, dan moet je 97.900 euro betalen.

De derde optie is de auto kopen met korting en vervolgens het batterijpakket huren. Let op: alleen dan kun je gebruikmaken van de wisselstations. De basisprijs zakt naar 76.900 euro. Voor het batterijpakket betaal je vervolgens nog 169 euro (75 kWh) of 289 euro per maand (100 kWh). Alle versies hebben standaard vierwielaandrijving. Ter vergelijking: een elektrische BMW iX kost minimaal 86.996 euro, een Audi Q8 E-Tron 69.750 euro.

Nio EL7 levertijden



Tegenover die onbescheiden prijzen hebben de Chinese merken een sterke troef: een korte levertijd. Die is mede te danken aan het gebrek aan uitgebreide personalisatiemogelijkheden. Je kiest een accupakket (75 kWh of 100 kWh), een van de zeven kleuren (vier hebben een meerprijs van 1680 euro), een formaat wielen (20 of 21 inch) en klaar ben je. Binnen een maand kan de EL7 voor je deur staan. We eindigen met goed nieuws voor caravanrijders, die zich kunnen verheugen op een trekgewicht van 2000 kilo. Dat doet vrijwel geen enkele elektrische auto de EL7 na. In België wordt het merk Nio pas later in 2023 geïntroduceerd.



Conclusie

We kunnen cynisch doen over de slagingskansen, maar Nio verdient met al zijn vernieuwende initiatieven het voordeel van de twijfel. Aan de kwaliteiten van de Nio EL7 ligt het niet. Hij biedt veel comfort, een korte levertijd en een fraai interieur, maar tegelijk is de prijs hoog en de concurrentie hevig.