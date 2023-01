Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 4

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin twee Duitse merken ons hebberig maken en we vrezen voor de toekomst van Lightyear. Top en flop.

- Flop - totale eclips voor Lightyear



Wat waren we trots op het vakmanschap van Neêrlands eigen zonnekoning, Lightyear. Het merk had een missie: auto's op zonne-energie toegankelijk maken voor de massa. Maar het bedrijf dat de Lightyear 0 bouwt, is failliet en de ruim 600 medewerkers staan op straat. Is het sprookje over?



- Flop - de dramatische verkoopcijfers van Alfa Romeo



Echt, we houden van Alfa Romeo. Maar als je kijkt naar de verkoopcijfers, houden we ons hart vast. Lancia verkoopt met één model (de stokoude Ypsilon) in één land (Italië) meer auto's dan Alfa Romeo in heel Europa! We vonden nog vier opmerkelijke zaken in de Europese verkopen.



- Flop - wij willen dat de Porsche Vision 357 in productie gaat!



Hoe zou de Porsche 356 eruit hebben gezien als hij niet in 1948, maar in 2023 was ontworpen? De designers van Porsche kregen vrij spel en mochten al hun creativiteit de vrije loop laten. Wat is de Porsche Vision 357 een fenomenaal eerbetoon geworden.



+ Top - BMW M3 CS is heerlijk schaamteloos



Een overtreffende trap van de BMW M3 Competition xDrive: BMW flikt het gewoon. De BMW M3 CS - de snelste 3-serie aller tijden - lijkt zo uit een horrorfilm te komen met zijn priemende gele koplampen. In de M3 CS is al het vakmanschap van BMW verpakt, inclusief gepeperd prijskaartje ...



+ Top - haal de beste deal uit de Mitsubishi ASX



Ben je niet goed in onderhandelen en twijfel je tussen een Mitsubishi ASX en een Renault Captur? Technisch zijn ze exact hetzelfde en ook met hun uiterlijk verwar je ze makkelijker met elkaar dan de broers Coronel. Toch vonden wij verschillen waar jij je voordeel mee kunt doen.



+ Top - de Hyundai Ioniq 5 werd nóg beter



De toch al indrukwekkende Hyundai Ioniq 5 werd verder geperfectioneerd en kreeg onder meer een groter batterijpakket. Wat veranderde er nog meer? De Hyundai Ioniq 5 in 5 weetjes.