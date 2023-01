Hoe zou de Porsche 356 er in 2023 hebben uitgezien? Nou, zoals de Porsche Vision 357

Na 356 komt 357. Het duurde 58 jaar en een feestje voordat Porsche daarachter kwam. De 357 is een verjaardagscadeau voor Porsche aan zichzelf.



Na een ononderbroken startpoging van precies 25 seconden slaat de 1,6-liter viercilinder eindelijk aan. Eerst nog wat pruttelend en hoestend, vervolgens laat hij ons met een hese, maar vrolijk knetterende boxerroffel horen dat hij in een opperbeste stemming is. De Porsche-vierpitter klinkt als een Kever-motor die na een nachtje doorhalen ruw uit zijn slaap is gewekt. Een beetje schor, maar van een kater is desondanks geen sprake.



Nee, dit is (uiteraard) niet de Porsche Vision 357 waar we het over hebben. Het zijn herinneringen aan een rit in zijn oervader, de Porsche 356 (1948-1965), die tegenwoordig aandoenlijk en fragiel oogt. Dat kun je van de Porsche Vision 357 niet zeggen. Het is een hommage aan 75 jaar Porsche, en eigenlijk ook aan de sportwagendroom van Ferry Porsche.

Elektrische Porsche 357? Nee, een zescilinder!

De Vision 357 heeft geen knetterend boxermotortje achter de voorstoelen, maar ook geen elektromotor. Porsche koos 'gewoon' voor een verbrandingsmotor. De 500 pk sterke zescilinder uit de Porsche 718 Cayman GT4 RS werd uitverkoren. Die werd wel uitgebreid onder handen genomen, zodat hij op synthetische brandstoffen kan rijden.



En om het feestje van Porsche maar meteen te bederven: de Vision 357 gaat (helaas) niet in productie. Voordeel is dat de ontwerpers hierdoor alle vrijheid kregen. Veiligheidseisen? Laat EuroNCAP maar eens het heen-en-weer krijgen. Het enige waarover het ontwerpteam hoefde na te denken, was de vraag hoe de 356 eruit zou zien als hij niet in de jaren veertig, maar in 2023 zou zijn bedacht.

Zien we iets van de 357 terug op de nieuwe 911?



Kenners zullen de gelijkenissen met de 356 meteen zien. De krappe cabine, de aflopende daklijn, maar vooral de voorruit die zich rond de A-stijlen lijkt te wikkelen; het zijn allemaal vette en minder vette knipogen naar de oer-Porsche. De Vision 357 heeft wel 'gewoon' één voorruit, terwijl de 356 in zijn eerste vier productiejaren een split window had. De A-stijlen zijn zwart, waardoor de voorruit één geheel lijkt te vormen met de zijruiten.



Ons favoriete detail is misschien wel het luchtrooster aan de achterkant - ook hier hoef je niet ver te zoeken om de gelijkenissen met de 356 te zien. Zeer modern zijn daarentegen de in de portieren geïntegreerde deurgrepen en de in de carrosserie geïntegreerde lichtunits aan de achterkant. Zoals het origineel ook geen 20-inch wielen had ... De zijspiegels zijn bij de Vision 357 door camera's vervangen, net als bij de Audi Q8 e-tron. Dikke kans dat ook bij de volgende generatie van de Porsche 911 de echte spiegels aan de wilgen worden gehangen.



De Porsche Vision 357 is tot en met half februari te zien in het Volkswagen Forum in Berlijn.Tot 10 september vinden daar tal van festiviteiten plaats om 75 jaar Porsche te vieren.