Ik begrijp niet waarom de Peugeot 208 de best verkochte auto van Nederland is

De Peugeot 208 is al ruim twee jaar lang een van de absolute verkooptoppers in het B-segment, zowel in Nederland als in Europa. Dat is een prestatie van formaat. Maar met een schuin oog gericht op de aanwezige concurrentie en met een rationele blik op mijn lijstje van plussen en minnen, begrijp ik niet waarom de 208 het zo goed doet.

Laat ik vooropstellen dat ik niet blind ben voor de pluspunten van het oogappeltje van Peugeot. Het ontwerp is op zijn minst opvallend en gedurfd ten opzichte van enkele concurrenten. Ook is het slim dat de 208 zowel met een traditionele verbrandingsmotor als met een elektrische aandrijflijn verkrijgbaar is. Maar wanneer ik de nadelen van deze auto tegenover deze punten zet, kan ik mezelf niet overtuigen dat het terecht is dat de Peugeot 208 dé koploper is in het B-segment.

Achterbankzitters opgelet



Allereerst pakken we de binnenruimte van de Fransman erbij. Met name op de achterbank is het behelpen in de 208. Met een gemiddelde lengte zit je al snel met je knieën tegen de bestuurdersstoel gedrukt. Waarom kiest het lange Nederlandse volk dan toch massaal voor dit autootje?

Wanneer je een langere afstand op deze manier moet reizen, zou je bijna uit wraak een schop tegen de rugleuning geven. Omdat je had gewild dat de bestuurder meer rekening met je had gehouden en voor een ruimere auto was gegaan. Denk bijvoorbeeld aan de Skoda Fabia of de Volkswagen Polo, die met een stuk meer compassie voor de achterbankzitters ontworpen zijn.

Magere garantie

Peugeot lijkt weinig vertrouwen te hebben in de betrouwbaarheid van zijn producten. Althans, dat is wat het merk uitdraagt met een schamele fabrieksgarantie van twee jaar. Dat doen concurrenten van de Volkswagen-groep toch een stuk beter: op de Polo, Fabia en Ibiza krijg je 2 jaar fabrieksgarantie plus 2 jaar extra garantie. Want bij Volkswagen, Skoda en Seat snappen ze dat 4 jaar een mooi minimum is.

Als je hunkert naar zekerheid, dan is een Oost-Aziatische auto de ‘way to go’. Zo krijgt de Suzuki Swift zes jaar fabrieksgarantie mee en de Kia Rio zelfs zeven jaar. Voor de absolute uitblinker moet je echter bij Toyota zijn, die al zijn auto’s waaronder de Yaris met tien jaar fabrieksgarantie verkoopt.

Fraai maar onhandig

Het fraaie en futuristische interieur ten spijt, in de Peugeot 208 zit je allesbehalve ideaal. Dit heeft mede te maken met het relatief korte zitvlak. Bij de langere ritten is dit gebrek aan ondersteuning goed merkbaar. Ook is de stuurhouding verre van ideaal. Wanneer je de stoel en het stuur in de ideale positie hebt gebracht, is de kans groot dat het opvallend kleine stuur je zicht op het digitale instrumentarium grotendeels blokkeert. Bovendien is de hippe 3D-weergave van het scherm niet naar ieders smaak.

Geen volle veiligheidsscore

De botsproef van Euro NCAP is een goede graadmeter om inzicht te krijgen in de veiligheid van een auto. Vijf sterren is de maximale score en wanneer een model dat niet haalt, is er iets aan de hand. De Peugeot 208 moest genoegen nemen met vier sterren …

Het pijnpunt? Volgens de test is de 208 minder veilig voor kwetsbare medeweggebruikers. Met name fietsers moeten het ontgelden. Dat komt omdat het noodremsysteem fietsers niet detecteert. Concurrenten doen dit beter: de Seat Ibiza, Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Ford Fiesta, Mazda 2 en Toyota Yaris ontvingen allen vijf sterren.



Conclusie

De Peugeot 208 verkoopt geweldig, maar hij is niet geweldig. De compacte hatchback is te klein voor grote Nederlanders, de garantietermijn van 2 jaar niet meer van deze tijd, de veiligheidsscore is niet optimaal en je moet echt een keer gaan proefzitten om de zitpositie te toetsen. De rationele koper moet misschien toch even nadenken voordat hij de populaire 208 bestelt.