Mercedes CLA (2023) facelift: waarom je drie keer moet kijken

De Mercedes CLA en de Mercedes CLA Shooting Brake zijn vernieuwd. Je moet wel drie keer kijken voor je de wijzigingen ziet. De vernieuwingen betreffen niet zozeer het exterieur maar juist het interieur en de aandrijflijnen.

De uiterlijke wijzigingen van de nieuwe Mercedes CLA blijven beperkt tot een gewijzigde grille, een nieuw vormgegeven voorskirt, een nieuwe achterdiffuser en nieuwe carrosseriekleuren (zoals het fraaie blauw op de foto hierboven) en designs voor de lichtmetalen wielen. Minder ingrijpend dan de facelift van popster Madonna maar onderhuids verandert er meer.

Benzine wordt mild hybrid



De viercilinder benzinemodellen van de Mercedes CLA Coupé en de Mercedes CLA Shooting Brake zijn voortaan uitgerust met 48 volt mild hybrid technologie die de auto tijdens het wegrijden een extra duwtje in de rug geeft. De startgenerator zorgt dat het starten nog comfortabeler verloopt. Dat wil zeggen: met zo min mogelijk vibraties en geluid. Tijdens accelereren en remmen wordt de accu van energie voorzien; het gebruikelijke recept.

Door de toevoeging van mild hybrid technologie moet het benzineverbruik iets gunstiger zijn, belooft Mercedes. Voor de CLA 180 geeft Mercedes een gemiddeld verbruik op van 6,5-5,9 l/100 km.



Grotere actieradius

De plug-in hybrid versies van de Mercedes CLA Coupé en de Mercedes CLA Shooting Brake hebben er wat vermogen bijgekregen, 5 kW om precies te zijn. Dit brengt het vermogen van de elektromotor op 109 pk. Het batterijpakket is verbeterd wat geresulteerd heeft in een hogere bruikbare energie-capaciteit. Hierdoor is de actieradius van de Mercedes CLA Coupé en de Mercedes CLA Shooting Brak groter dan voorheen. De elektrische actieradius van de CLA 250e bedraagt nu 71 tot 82 kilometer (Shooting Brake: 68-80 kilometer).

Sneller opladen

Wat het laden betreft, zijn er drie mogelijkheden: naast de standaard 3,7 kW kan de verbeterde accu nu ook met wisselstroom worden geladen tot 11 kW in plaats van 7,4 kW zoals eerder. De derde optie is laden met gelijkstroom (DC) en tot 22 kW. Laden op gelijkstroom duurt circa 25 minuten (10-80 procent). Komen de vernieuwingen je bekend voor? Dat klopt. De Mercedes A-Klasse ging de Mercedes CLA voor:

Lekkerder zitten

Als je in de nieuwe Mercedes CLA plaatsneemt, zit je lekkerder, zegt Mercedes, want de optionele comfortstoelen van zijn voorganger zijn voortaan standaard. Als eigenaar maak je indruk met de jongste versie van het infotainmentsysteem MBUX, inclusief een 7-inch dual screen display en een groter (10,25-inch) centraal display. Twee van die grotere displays kan, maar is optioneel. Apple CarPlay en Android Auto Wireless zijn toegevoegd.

Led-koplampen zijn voortaan standaard en het stuurwiel heeft een andere vorm gekregen en is nu standaard bekleed met nappaleer. Dat maakt deel uit van de rijkere standaarduitrusting met onder meer een achteruitrijcamera en led-verlichting achter.

Overzichtelijker

Ten slotte: als je de nieuwe Mercedes CLA online gaat samenstellen, kom je als het goed is minder afzonderlijke opties tegen. Die heeft Mercedes gebundeld in optiepakketten. Hierbij is gekeken naar hoe de vorige Mercedes CLA vaak samengesteld werd. Het moet de boel wat overzichtelijker maken. De prijzen van de nieuwe Mercedes CLA volgen nog.