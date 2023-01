Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Tesla uitverkoop houdt en Lightyear een (te) groot rijbereik belooft. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Tesla Model 3 plotseling 9950 euro goedkoper

Een nieuwe Tesla Model 3 of Model Y is vandaag duizenden euro’s goedkoper dan gisteren. De instapprijs van de Model 3 is nu zo laag, dat je zelfs EV-subsidie kan aanvragen. Dat is korting op korting.





+ Top – Maserati Grecale nóg opwindender dan Porsche Macan

Met Oud en Nieuw is er voor 110 miljoen euro aan vuurwerk de lucht ingegaan. Een Maserati Grecale Trofeo kost een fractie van dat bedrag. En dan heb je 365 dagen per jaar vuurwerk. Genieten zolang het nog kan!





+ Top – Toyota werkt aan betaalbare waterstofauto

Toyota is een van de weinige autofabrikanten die een waterstofauto aanbiedt. Deze waterstofauto is echter niet goedkoop. Met de Corolla Cross H2 Concept werkt Toyota aan een betaalbare waterstofauto.

- Flop – Lightyear 2 heeft niet echt 800 kilometer actieradius

Een bereik van 800 kilometer en een prijs van 40.000 euro. Dat zijn de twee belangrijkste getallen van de Lightyear 2. Maar met de beloofde actieradius is iets aan de hand …





- Flop – Levensgevaarlijke elektrische suv uit China is al Duitsland

De Nederlandse automarkt wordt de laatste jaren overspoeld met – veelal elektrische – Chinese auto’s. Sommige zijn opvallend goed, maar de Elaris Beo / Skyworth EV6 mogen ze in China - en Duitsland - houden.





- Flop – Elektrische auto helpt de suv om zeep

Goed nieuws voor wie een gruwelijke hekel aan suv-auto’s heeft, maar slecht nieuws voor wie hoog wil zitten in een stoere auto: volgens een CEO van Citroën is de suv ten dode opgeschreven. En dat komt allemaal door de elektrische auto!