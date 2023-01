Hoe de elektrische auto de suv om zeep helpt

Goed nieuws voor wie een gruwelijke hekel aan suv auto's heeft: volgens een ceo van Citroën is de suv ten dode opgeschreven. En dat komt allemaal door de elektrische auto!

Het tijdperk van de suv zit erop, aldus Vincent Cobée, ceo bij Citroën. De opvallende uitspraak doet hij in een vraaggesprek met het Engelse Auto Express vanwege de nieuwe Citroën e-C4 X. Dat is in strijd met de hoge verkoopcijfers van suv modellen, geeft Cobée toe, maar die torenhoge verkoopcijfers zijn volgens hem deels het gevolg omdat een hoge hatchback en sedan als de nieuwe Citroën e-C4 X ook vaak als suv's gezien worden (ons fop je niet overigens).

Tot 80 km minder actieradius

Een belangrijke reden dat de suv moet plaatsmaken voor auto's zoals de Citroën e-C4 X is de vaak belabberde stroomlijn van suv modellen. Maatje zeecontainer, zeggen wij wel eens gekscherend op de redactie. Dat heeft een heel ongunstig effect op de actieradius van een elektrische auto, zegt Cobée. "In vergelijking tot een sedan gaat het al snel om 60, 70 of zelfs 80 kilometer minder actieradius."

'Batterijschaamte'

Dan monteer je toch een groter accupakket, horen we je zeggen. De grote suv BMW iX komt immers ook verder dan de kleinere sedan BMW i4 vanwege zijn grotere batterijcapaciteit. Dat kan, zegt Cobée, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn, waarschuwt hij. "Consumenten gaan op termijn een limiet stellen aan het gewicht van hun auto en de grootte van het batterijpakket. Door belastingen, incentives en regulering, maar ook vanwege zoiets als 'batterijschaamte'", verwacht de ceo.



A-segment is al dood

In Frankrijk kennen ze vooralsnog geen wegenbelasting zoals in Nederland, maar volgens Cobée denkt de overheid wel degelijk na over een belasting voor zware auto's. "Het A-segment is al vermoord door allerlei regels en een dergelijk lot staat grote suv modellen vanwege hun mindere aerodynamica en hoge gewicht ook te wachten", denkt hij.

Genadeklap

De genadeklap voor de suv is volgens Cobée dat steeds meer mensen niet gezien willen worden in een grote suv. "Wie vijf jaar terug zijn kinderen in een grote suv naar school bracht, was helemaal het mannetje. Tegenwoordig word je eerder als terrorist gezien ..."