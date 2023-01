Sinds de elektrische modellen van BYD via de Louwman Group naar Nederland zijn gekomen, volgen we het Chinese automerk op de voet. Wist je bijvoorbeeld dat BYD aan een eigen smartwatch werkt?



Lokale Chinese media maken melding van een goedgekeurd smartwatch-patent van BYD. Wat het merk met de smartwatch wil? Mogelijk is het een doorontwikkeling van de plannen die BYD in november 2021 voor het eerst kenbaar maakte. Een eigen smartwatch die een sleutel vervangt en BYD-auto’s kan openen, op slot kan zetten en zelfs de ramen en de achterklep kan bedienen.



Hier blazen alstublieft

Het lijkt echter verder te gaan dat. Het ontwerp verraadt dat er ook sprake is van een blaastestfunctie in het horloge. Dit zou kunnen betekenen dat je in de toekomst eerst een blaastest moet afleggen voordat je mag wegrijden in je nieuwe BYD Atto 3. Overigens is dat geen nieuw of typisch Chinees idee. Ook Volvo is serieus bezig geweest met een alcoholslot. Daarnaast zijn er politici en verkeersveiligheidsorganisaties die ervoor pleiten om dit EU-breed in te voeren. Andere functies die het horloge naar verluidt heeft, zijn een hartslag-, temperatuur-, bloedzuurstof- en bloeddrukmeter.



Eerste automerk-gebonden smartwatch

Als dit slimme horloge er komt, wordt BYD het eerste automerk met een eigen smartwatch. Momenteel is het wel mogelijk om je Apple Watch te verbinden met sommige modellen van Mercedes, Volvo, Porsche en Volkswagen.