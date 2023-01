Waarom Mazda een geflopte motor in de nieuwe Mazda MX-30 hangt

De Mazda MX-30 is een bijzondere elektrische auto. Maar zijn kleine actieradius is een probleem. Daarom komt Mazda met een heel bijzondere plug-in hybride-versie, voorzien van een rotatiemotor. Is dat wel een goed idee?

Dat Mazda een rotatiemotor gaat inzetten om de elektromotor in de MX-30 van energie te voorzien, komt niet uit de lucht vallen. Mazda heeft namelijk al een lange geschiedenis met de rotatiemotor, ook bekend onder de naam 'wankelmotor'. Niet omdat-ie wiebelt - in tegendeel - maar omdat hij werd uitgevonden door de Duitse ingenieur Felix Wankel. Nadat Mazda eind jaren 60 de licentie van Felix Wankel kocht om de motor zelf te mogen gebruiken, sprak het merk zelf consequent van 'rotatiemotor'.



Hoe werkt de rotatiemotor?

Volgens Felix Wankel was de traditionele viertaktmotor maar een inefficiënt ding. Vooral de op- en neergaande beweging van zuigers en drijfstangen vond hij omslachtig. Aan de krukas moet die immers weer worden omgezet in een draaiende beweging. Een motor die zijn werkingsfasen puur draaiend zou afwerken, leek Wankel veel slimmer.



Hij ontwikkelde een motor waarin een rotor in de vorm van een driehoek met afgeronde hoeken in een soort trommel beweegt. In de ruimte tussen de rotor en de trommel wordt een brandstof-luchtmengsel tot ontbranding gebracht, waardoor de rotor gaat draaien. Dit principe betekent minder bewegende delen. Dat brengt ook lagere productiekosten, minder gewicht en een bijna trillingvrije loop met zich mee. En last but not least: door de compacte afmetingen van de motor blijft er meer ruimte over voor de inzittenden en hun bagage.

Voordelen rotatiemotor

Ruimtebesparend, licht, trillingvrij en superefficiënt – dat klinkt als de ideale hulpmotor voor een plug-in hybride of voor een range extender in een elektrische auto. Maar na enige tijd blijkt de motor van Felix Wankel toch geen 18-karaats gouden vondst …

Problemen rotatiemotor

In de dan hypermoderne NSU Ro80, die het in 1968 tot Auto van het Jaar schopt, blijkt de wankelmotor veel olie verbruiken. Hét hoofdpijndossier zijn de afdichtingen van de punten van de rotor. Daarnaast neemt de motor wel erg grote slokken uit de benzinetank en is-ie allesbehalve betrouwbaar. Al komt dat laatste ook doordat veel monteurs niet goed raad weten met de motor. Alle gedoe kost NSU vele miljoenen aan garantieclaims. Met uiteindelijk de verdwijning van het merk tot gevolg.



Anders dan de andere licentienemers, waaronder Citroën en Mercedes, houdt Mazda vertrouwen in het principe. Het Japanse merk blijft schaven en slijpen aan de motor en monteert hem in tal van modellen, waarvan de Mazda RX-7 en Mazda RX-8 - die net als de MX-30 suicide-achterdeuren heeft - de bekendste zijn.

Rotatiemotor: veel toeren, weinig koppel

De betrouwbaarheid van de rotatiemotor krijgt Mazda beter op orde dan NSU. Toch wordt-ie nooit zo bulletproof al de gewone viertaktmotoren van het merk. En al is de hoogtoerige, turbine-achtige loop nog zo fascinerend, het gebrek aan koppel en de onmatige drinkgewoonten blijven hem parten spelen. De efficiënte, compacte turbomotoren hebben het wankelprincipe ingehaald – in elk geval als krachtbron. Daarom heeft de Mazda RX-8 (2003-2008) – die nog steeds met afdichtingsproblemen kampte – ook nooit een opvolger gekregen.

Rotatiemotor als hulpmotor in plug-in hybride

Waarom blaast Mazda de rotatiemotor dan toch nieuw leven in? Wanneer hij puur dient als generator om stroom op te wekken voor een elektrische auto, heb je geen last van het gebrek aan koppel. Daar zorgt de elektromotor zelf wel voor. En het lage gewicht en de compacte bouwwijze zijn ideaal als er ook een elektromotor en een relatief zware accu in de auto moeten. Maar hoe staat het met de benzinedorst, de afdichtingen en het olieverbruik? Over enige tijd zullen we het weten, want tijdens de Autosalon van Brussel onthult Mazda op 13 januari de MX-30 Plug-in Hybrid met een volledig nieuw ontwikkelde rotatiemotor. Wordt vervolgd.