Waarom de grotere Volkswagen ID.4 opeens goedkoper is dan de ID.3

De Volkswagen ID.4 is een elektrische suv en groter en ruimer dan de hatchback Volkswagen ID.3. Die laatste was dan ook goedkoper. Was, want door de introductie van een nieuwe uitvoering is de ID.4 opeens goedkoper dan de ID.3. Maar ook hier geldt: het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dus: wat lever je in?

Die nieuwe uitvoering van de Volkswagen ID.4 is de Pure. Hij is leverbaar vanaf 43.690 euro. Hiermee komt de elektrische suv nu wel in aanmerking voor de overheidssubsidie van 2950 euro, want de grens hiervan ligt bij een catalogusprijs van maximaal 45.000 euro en de elektrische suv kostte bijna 50.000 euro.

Met subsidie rijd je voor 40.740 euro in een nieuwe Volkswagen ID.4 en dat is goedkoper dan de Volkswagen ID.3 die momenteel minimaal 45.990 euro moet opbrengen (met subsidie: 43.040 euro).

Volkswagen ID.4 komt minder ver

Zoals gezegd: het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dat geldt ook voor de Volkswagen ID.4 Pure. Hij heeft een kleiner accupakket van 52 kWh. De Volkswagen ID.3 is uitgerust met een grotere batterij van 58 kWh terwijl de duurdere versies van de Volkswagen ID.4 zelfs een accupakket van 77 kWh hebben. Volkswagen geeft voor de Volkswagen ID.4 Pure een actieradius op van 361 kilometer. De Volkswagen ID.3 komt 426 kilometer ver.

ID.4 Pure: Navigatie optioneel

Volkswagen heeft ook iets op de uitrusting beknibbeld. De Volkswagen ID.4 Pure moet het met 1-zone airconditioning doen terwijl de basisversie van de Volkswagen ID.3 voorzien is van 2-zone airconditioning. Verwarmde voorstoelen zoek je in de Volkswagen ID.4 Pure zonder resultaat; de Volkswagen ID.3 heeft ze standaard. Verder ontbreekt verlichting in het opbergvak van de middenconsole die de Volkswagen ID.3 wel heeft en belangrijker: de Volkswagen ID.4 Pure moet het zonder navigatie doen, dat is een optie van minimaal 1170 euro.

Wat de Volkswagen ID.4 en de Volkswagen ID.3 wel gemeen hebben, zijn de 18-inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruise control, parkeersensoren voor en achter, led-koplampen, lane assist en een touchscreen van 25,4 centimeter met draadloze smartphone integratie ('App-Connect'). Verder kun je met zowel de Volkswagen ID.4 als de Volkswagen ID.3 snelladen met 135 kW. De nieuwe Volkswagen ID.4 Pure is per direct te bestellen.