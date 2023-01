Bij het zien van de BMW i Vision zal menig liefhebber een zucht van verlichting slaken. Vanaf 2025 is stijlvol, minimalistisch design troef bij de elektrische auto's van BMW.



Het leken telkens wel provocaties van BMW's hoofdontwerper Adrian van Hooydonk. Maar waren modellen als de XM en de i7 echt mooi? Mwah, drukken we ons voorzichtig uit. Houd je niet van het huidige design, dan moet je nog twee jaar geduld hebben. Vanaf 2025 krijgt BMW een nieuwe designtaal, die met gevoel voor het roemrijke verleden ‘Neue Klasse’ werd genoemd. De i Vision Dee - een voorbode van wat ons te wachten staat - knipoogt dus naar de jaren zestig! Maar wel met elektromotoren en een krankzinnig dashboard.



Retro in een modern jasje

Het conceptmodel, dat op de CES in Las Vegas te zien is, heeft met een kleine dosis gezonde fantasie wel wat weg van de 'oude Neue Klasse’. Bijvoorbeeld bij de aflopende motorkap die uitkomt bij de kenmerkende BMW-nieren. Al zitten die niet meer tussen de koplampen, maar beslaan ze de hele breedte van de auto. De ronde koplampen zijn vervangen door moderne led-strips. Ook leuk: bij de C-stijlen is de Hofmeister-knik terug, net als in de Neue Klasse waarop dit designfoefje voor het eerst werd toegepast.

Digital Emotional Experience

Uiterlijk en designtaal mogen dan naar het verleden verwijzen, technisch is de BMW i Vision Dee juist heel modern. Dee staat voor Digital Emotional Experience. Een dashboard heeft de BMW eigenlijk niet meer, je ziet alleen een centraal bedieningselement. Via deze BMW Mixed Reality Slider kun je bepalen hoeveel digitale informatie het head-up display weergeeft. Dat gaat in vijf stappen. Bij stap 1 zie je bijvoorbeeld alleen de snelheid, in stap 5 kun je de ruiten donkerder tinten en zelfs een deel van de buitenwereld aan het zicht van de passagiers onttrekken. Het head-up display wordt geprojecteerd over de gehele voorruit. Klinkt allemaal nog een beetje vaag, maar BMW heeft nog twee jaar om zijn moderne 'dashboard' te verfijnen.



Auto met stemmingen

Maar we zijn er nog niet. Schrik niet wanneer je in de toekomst langs een BMW loopt en deze ineens tegen je begint te praten. De eerste stap in de ‘vermenselijking’ van de auto willen de Duitsers in ieder geval zetten met de i Vision Dee. De auto geeft verschillende gezichtsuitdrukkingen weer op de grille. "Op deze manier kan de BMW i Vision Dee met mensen praten en tegelijkertijd stemmingen zoals vreugde, verbazing of goedkeuring visueel uitdrukken", zegt BMW zelf. Ons zijn ze een beetje kwijt.



En als uitsmijter kan een avatar van de bestuurder op de zijruiten geprojecteerd worden, als een soort instapritueel. Bovendien heeft de BMW niet één kleur, maar dankzij speciale inkt kan hij als een kameleon veranderen in 32 verschillende kleuren.



Sneller laden, hogere actieradius

Een pratende auto, zoals het conceptmodel, zullen we echt nog niet gaan zien in de nabije toekomst. Maar de ontwerptaal van de i Vision Dee wijst wél de weg naar de komende jaren. De eerste auto volgens de nieuwe ontwerptaal is waarschijnlijk de volgende BMW 3-serie of de BMW X3. BMW werkt bovendien aan zelf geproduceerde batterijen met een hogere energiedichtheid, die de actieradius en de laadsnelheid van zijn elektrische auto's met 30 procent vergroten.