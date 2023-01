De Peugeot Inception laat zien hoe Peugeots er vanaf 2025 uit gaan zien. In een ideale wereld is jouw Peugeot 208 of 308 straks een compacte versie van deze flitsende concept car.



Voordat je gaat mijmeren over een aanstaande toekomst met rechthoekige stuurwielen, blokkerige ligstoelen en glazen carrosserieën: neem de Peugeot Inception Concept met een grote korrel zout. De geschiedenis leert dat deze concept cars een collectieve dagdroom van het ontwerpteam zijn. Studiemodellen zijn té spannend en gaan dus zelden één op één in productie. Dat is met de Inception zo en dat was ook al het geval met het magnifieke e-LEGEND concept uit 2018, waar de Inception nog trekjes van heeft.



Maar laten we eens doen of hij er wél komt. Een blik op het interieur wekt de suggestie dat Peugeot vanaf 2025 ruimteschepen gaat produceren, met een opvallend rond instrumentarium, een vierkant stuur met gaten erin en een zeer minimalistisch dashboard. Peugeot noemt het de heruitvinding van de i-cockpit die we al kennen, met een instrumentarium dat zit weggestopt achter een (te) klein stuurtje.



Actieradius van 800 kilometer



De Peugeot Inception kan echt rijden. Hij staat op het nieuwe STA Large-platform van Stellantis, dat speciaal werd ontwikkeld voor grotere elektrische auto's. Met zijn batterij van 100 kWh kan het studiemodel volgens Peugeot 800 kilometer afleggen op één acculading. Genoeg om van Amsterdam in één ruk naar je vakantiebestemming in Normandië te rijden. Het verbruik is met slechts 12,5 kWh per 100 kilometer bijzonder laag. Ter vergelijking: een Tesla Model S doet 18,4 kWh/100 km. Ook het opladen is geen oefening in geduld, vijf minuten snelladen en je kunt weer 150 kilometer rijden.

Twee elektromotoren

En dan de aandrijflijn. De Peugeot Inception Concept heeft vierwielaandrijving en twee elektromotoren - één op beide assen. Samen produceren zij een vermogen van 680 pk. Vanuit stilstand wordt de 100 km/h bereikt binnen drie seconden.

Autonoom rijden met de Peugeot Inception

De Inception Concept beschikt over een autonome rijmodus, waarbij het dashboard volledig kan worden ingeschoven. Sturen hoeft dus niet meer. Wil je wel zelf sturen, dan gaat dat via steer-by-wire, waarbij er geen mechanische verbinding meer is tussen het stuur en de wielen.



Nog wat opvallende zaken: de Inception is een heel lage auto (1,34 meter) en dankzij meer dan 7 vierkante meter glasoppervlak zit je in een soort rijdende kas. Al belooft Peugeot dat het geen broeikas wordt dankzij bijzondere thermische eigenschappen van het glas. We hopen dat ook de Peugeots in de showroom straks breken met de trend dat nieuwe auto's steeds kleinere ramen hebben.



Peugeot in 2025



Toekomstige Peugeots zullen ongetwijfeld bepaalde elementen van dit studiemodel overnemen, zoals de verlichting voor en achter in de vorm van leeuwenklauwen. Maar de kans dat je in 2025 een Peugeot 208 koopt die zó gedurfd is, is klein. Waarschijnlijk gaan de ‘katachtige aantrekkingskracht’ en de ‘intense emoties’ waarover het persbericht spreekt in het proces van concept naar realiteit verloren. Maar fraai is-ie wel.