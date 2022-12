Het klinkt als een 1 aprilgrap. Maar het is echt waar. Vandaag, 23 december 2022, kun je bij 55 pompstations in Nederland tanken met 55 cent korting per liter. Helaas is de actie van zeer tijdelijke aard ...



Hoe ver woon jij van het dichtstbijzijnde tankstation van Fieten Olie af? Maakt niet uit, want met 55 cent korting op een liter euro 95, euro 98 en diesel, loont het sowieso de moeite om een stukkie om te rijden ... Er is wel één maar: de actie duurt slechts 55 minuten. Vanaf 16.55 uur vandaag tot 17.50 uur. Ook handig om te weten, de 55 cent korting wordt gerekend vanaf de landelijke adviesprijs. Afgerond bedraagt die voor Euro 95-benzine (E10) en diesel nu 1,89 euro, voor Euro 98 (E5) is dat 2,04 euro.



Chaos verwacht bij alle tankstations Fieten Olie



Wat is dat voor gekkigheid? Simpel: Fieten Olie opent vandaag in het Zuid-Hollandse Nieuwveen zijn 55ste tankstation. En om dat heuglijke feit te vieren, heeft het deze opvallende kortingsactie bedacht. Niet alleen bij het splinternieuwe tankstation in Nieuwveen, maar ook bij alle andere 54 locaties in de rest van het land. Volgens een woordvoerder van Fieten Olie verwacht het bedrijf chaos en dat lijkt ons niet onterecht. Laten we hopen dat extreme files en knokpartijen uitblijven.



Waar zitten de tankstations van Fieten Olie?



De meeste tankstations van Fieten vind je in het noordoosten van het land, maar er zitten ook een paar in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Het meest zuidelijk gelegen pompstation van Fieten vind je in het Gelderse Silvolde.

Hoewel we de korting indrukwekkend vinden, zouden we ons ook niet gek laten maken. Want ons Nederlanders kennende, loopt het waarschijnlijk storm en neem je het risico om na omrijden, een flinke wachttijd en veel ergernis net achter het net te vissen. Je moet er toch niet aan denken dat je pas om 17.51 uur aan de beurt bent ...