Automerken stop hiermee! Onze 6 grootste ergernissen van 2022

Vroeger was alles beter. Misschien geldt dat ook voor auto’s, want in 2022 had de auto-industrie een paar domme ideeën. Hier zijn onze 6 grootste ergernissen van 2022. Met het vriendelijke doch dringende verzoek aan de automerken (én fietsfabrikanten) om hier in 2023 mee te stoppen.

1. Chatvensters op websites van automerken

Je bezoekt www.mercedes-benz.nl of de website van een ander groot automerk en rechtsonder in beeld begint meteen een chatvenster te seinen. “Welkom bij Mercedes-Benz. Wij helpen u graag verder.” Laat me alsjeblieft met rust! Ik wil gewoon even rondkijken of in digitale stilte een prijslijst doorbladeren! En het is heus niet persoonlijk bedoeld hoor, Femke van Mercedes-Benz, Martijn van Kia of Tess van Renault. We vinden jullie allemaal even irritant.

2. Spiegelverstelling en stoelverwarming diep in menu’s

Soms schieten auto-ontwerpers door. Dan bedenken ze niet langer oplossingen voor problemen, maar veranderen ze oplossingen in problemen. Want fysieke knoppen zijn perfect voor het verstellen van je spiegels of het inschakelen van de stoelverwarming. Maar steeds vaker moet je voor deze simpele dingen diep in menu’s duiken. Tesla-modellen maken zich schuldig aan onhandige spiegelbediening, net als de Nio ET7. Stoelverwarming inschakelen in een menu in plaats van met een gewone knop, lijkt jammer genoeg de norm te worden.

3. Speed pedelecs met verblindende koplampen

De lichtunits van nieuwe auto’s worden steeds slimmer. Ze verblinden medeweggebruikers niet en dat is wel zo sociaal. De techniek die dit mogelijk maakt, is nog niet door gedruppeld in de markt van speed pedelecs. En zo kan het gebeuren dat deze rappe trappers met hun hoge gemonteerde led-koplamp elke automobilist vol in het gezicht schijnen. Erg hinderlijk, erg gevaarlijk en de grootste ergernis van collega Gert.

4. Gratis onderhoud met gratis fopperij

Wat Skoda doet is niet verboden, maar ook niet netjes. Of meer flauw. We doelen op het feit dat je 7 jaar onderhoud krijgt bij aanschaf van een elektrische Skoda Enyaq iV, maar dat er geen werkzaamheden staan gepland voor dat zevende jaar. Wat bedoelen we nu precies? Welnu: jouw elektrische Skoda krijgt een onderhoudsbeurt in jaar 2, 4 en 6. Plus twee apk’s (4 en 6 jaar). Maar voor het zevende jaar staat er niets op de serviceplanning … Dus eigenlijk krijg je 6 jaar gratis onderhoud.

5. SUV-coupés als compleet nieuw model beschouwen

De ID.4 en ID.5 van Volkswagen zijn bijna dezelfde auto’s, afgezien van de schuin aflopende daklijn en een paar ditjes en datjes. De ID.5 had ook ID.4 Coupé kunnen heten en in dezelfde prijslijst kunnen staan. Maar in plaats daarvan beschouwt Volkswagen het als een compleet nieuw model. Met alle toeters en bellen die daarbij horen, zoals een teasercampagne en een eigen onthulling. Maar jongens, het is maar een ID.4 met een andere achterkant. Bewaar je marketingtoneelstukjes voor het teambuildingsuitje.

6. Spraakassistenten tot leven gebracht

Nu spraakbediening steeds vaker goed werkt, kletsen we regelmatig tegen onze testauto’s. Maar zowel Nio als Smart ging in 2022 een stap verder, door de spraakassistent ‘tot leven te brengen’. Dan hebben we het over het vosje in het scherm van de Smart #1 en het plastic poppetje Nomi op het dashboard van de Nio ET7. Nomi beweegt, heeft oogjes en praat met een hoog piepstemmetje. In Azië wordt Nomi op handen gedragen, maar ze geeft ons de kriebels. Kan de spraakassistent van een 72.900 euro kostende auto alsjeblieft klinken alsof ze volwassen genoeg is om zelf een auto te besturen?