Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een EV-rijders niet schrikken van de kou en wij niet lachen om een Volkswagen-commercial. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop – We worden niet heel veel wijzer van de nieuwe Hyundai Kona (2023)

Hyundai heeft de nieuwe Hyundai Kona onthuld. Wie graag naar plaatjes kijkt, komt aan zijn trekken. Wie meer details over de nieuwe Hyundai Kona wil weten, moet nog even geduld hebben.

- Flop – Sequel Nederlandse Volkswagen-commercial is minder grappig

Of je Volkswagen nu haat of juist adoreert, we kunnen wel objectief vaststellen dat het merk in Nederland de leukste commercials maakt. Zo leuk dat een Nederlandse commercial uit de oude doos een internationale sequel kreeg om de Volkswagen ID.4 GTX te promoten … maar kun jij hierom lachen?

- Flop – Abarth 500e kan burenruzies veroorzaken

Heb je geen oog dichtgedaan omdat de buren een onaangekondigd feestje hadden dat tot in de kleine uurtjes duurde? Koop meteen een elektrische Abarth 500e! Je wraak zal zoet zijn! Maar let op: het kan averechts werken ...

+ Top – EV-rijders schrikken niet van vrieskou

Nu deze winter voor de eerste keer de schaatsen uit het vet zijn gehaald, willen rijders van een elektrische auto nog wel eens bespot worden door mede-automobilisten die op benzine rijden. Uit onderzoek blijkt nu dat EV-rijders de kortere actieradius helemaal niet zo'n probleem vinden.

+ Top – Mercedes GLC bewijst dat suv’s geweldig zijn

Veel autoliefhebbers houden niet van suv’s. Maar de hoge, grote en kostbare Mercedes GLC (2022) is juist de ideale auto voor de koude en natte wintermaanden.

+ Top – Elektrisch rijden hoeft niet de hoofdprijs te kosten

Een fatsoenlijke elektrische middenklasser is peperduur. Toch? De MG4 Electric spot met alle logica en maakt niet alleen indruk met zijn lage prijs.