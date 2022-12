Dit merk verkoopt wereldwijd de meeste elektrische auto's

Het antwoord op de vraag welke elektrische auto's het meest verkocht worden, zal je wellicht verbazen. Het merk dat wereldwijd de meeste elektrische auto's op de weg zet, heeft zijn voorsprong in het derde kwartaal van 2022 bovendien weten te vergroten.

De verkoop van elektrische auto's zijn in het derde kwartaal van 2022 wereldwijd toegenomen met maar liefst 71 procent in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Counterpoint dat de verkoop van elektrische auto's bijhoudt middels de - hou je vast - 'global passenger electric vehicle model sales tracker'. Opmerking hierbij is dat plug-in hybride auto's meetellen en waterstofauto's niet. Bijna 74 procent is een volledig elektrische auto met batterij.

Voorsprong op Tesla vergroot

De meeste elektrische auto's worden in China verkocht, gevolgd door Europa en Amerika. De verkoop van elektrische auto's bedroeg in het derde kwartaal van 2021 in China nog 880.000 elektrische auto's. In het derde kwartaal van 2022 verdubbelde dit bijna naar 1,7 miljoen. Het merk dat wereldwijd de meeste elektrische auto's verkoopt, is BYD. In de genoemde periode wist BYD zijn voorsprong op de nummer twee, Tesla, zelfs te vergroten.

Automerken uit China maken de dienst uit

BYD is in het derde kwartaal van 2022 verantwoordelijk voor 19,7 procent van alle elektrische auto's die wereldwijd verkocht zijn. Tesla volgt als tweede met 12,6 procent. Drie van de automerken die in de top vijf staan, komen uit China. Behalve BYD zijn dat Wuling en GAC Motor.

Meest verkochte elektrische auto

Wuling heeft een nogal merkwaardig modellenaanbod van gespecialiseerde voertuigen zoals een koelwagentje en een open sightseeing-busje dat door pretparken hobbelt. Maar Wuling produceert ook de Hongguang Mini EV, een elektrisch stadsautootje dat in het derde kwartaal van 2022 bijna de meest verkochte elektrische auto wereldwijd was (zie het roze wagentje op de foto; de vleugels zijn optioneel, hopen we ...). De Tesla Model Y was de meest verkochte elektrische auto.

Marktaandeel Volkswagen groeit

Het enige Europese merk dat in de top vijf voorkomt, is Volkswagen dat op de vierde plaats staat met 4,3 procent van het marktaandeel. Vooral in China gaan de Duitsers lekker, beter dan op het WK Voetbal in Qatar. In het derde kwartaal van 2022 namen de verkopen van elektrische VW-modellen met 79 procent toe in vergelijking tot dezelfde periode in 2021.

Moeite het tempo bij te houden

Volgens de cijfers hebben de Europese merken moeite het tempo van de Chinezen bij te houden. Het eerstvolgende Europese merk na Volkswagen is BMW dat op de zesde plaats staat. De Volkswagen ID.4 is de enige Europese elektrische auto die in de top tien van meest verkochte elektrische auto's voorkomt, op plek 9 met een aandeel van 1,82 procent. De rest komt uit China. Ook de Koreanen hebben het nakijken.

Momenteel is 15 procent van alle auto's die wereldwijd verkocht worden een elektrische auto dan wel een plug-in hybride auto, zegt Counterpoint.