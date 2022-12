Autoverkopen november 2022: veel dieptepunten en een enkel hoogtepunt

We zouden je graag melden dat de autoverkopen floreren, maar dat is niet het geval. De autoverkopen van november 2022 zijn iets beter dan die van een jaar eerder, maar verder is het huilen met de pet op.

Eerst de algemene cijfers. In november 2022 zijn er 586 meer auto’s verkocht in vergelijking tot november 2021. Het gaat om 27.810 auto’s, vorig jaar waren het er 27.224. Dat is nog positief nieuws. Maar de vlag kan niet uit, zelfs niet omgekeerd, want over het hele jaar 2022 is juist sprake van een afname.

Autoverkopen 2022 totaal

De teller voor 2022 staat tot 1 december op 281.383, tegenover 287.094 in 2021. En dat was met een totaal van 324.710 registraties al het slechtste verkoopjaar in meer dan een halve eeuw. De teloorgang blijkt bij een blik op de registraties sinds het begin van het millennium:

2020: 357.996

2015: 452.237

2010: 484.432

2005: 463.763

2000: 597.625

Het beste verkoopjaar ooit is 1999, toen 611.776 nieuwe auto’s werden geregistreerd.



Autoverkopen: de winnaars van 2022

Is er dan helemaal niets vrolijks te melden? Ach, tuurlijk wel. Toyota zal bijvoorbeeld tevreden zijn. Het merk wist in november de meeste auto’s te verkopen. Bovendien was de Yaris Cross met 930 registraties de best verkochte auto van november 2022. De Peugeot 208, Volvo XC40, Opel Corsa en Lynk & Co 01 maken de top vijf compleet.

Ook bij Dacia kunnen ze tevreden zijn: het merk verkocht liefst 67 procent meer auto’s dan in 2021 (4871 vs. 2916). En bij Fiat is na jaren van daling het tij gekeerd, dankzij de elektrische Fiat 500. Zoals ook bij Hyundai de feestmutsen op kunnen (15.989 registraties, vorig jaar slechts 10.937).

Lynk & Co blijft vriend en vijand verbazen met in totaal al 5109 registraties (2021: 2485) voor het enige model dat in Nederland te koop is, de Lynk & Co 01 plug-in hybride.

De verliezers van 2022 tot nu toe

Omdat het totale aantal registraties niet zoveel verschilt van vorig jaar, moeten er naast een aantal forse stijgers ook forse dalers zijn. Ford zakt flink (van 16.439 naar 12.433 registraties), en ook drie merken van de Volkswagen-groep beleven mindere tijden. Zowel bij Seat (-35 procent), Skoda (-24 procent) als Volkswagen (-17 procent) kunnen ze wel een hartversterker gebruiken. Volkswagen, jarenlang onbedreigd op nummer 1, staat dit jaar niet eens in de top 5.



Top vijf merken januari-november 2021