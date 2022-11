Herken je deze ergernis? Na het vullen van de tank wil je even snel afrekenen, staat er een lange rij omdat de mensen achter de kassa druk zijn met broodjes beleggen. Mag ik even ventileren?

Tegenwoordig loop ik na het tanken schoorvoetend het winketje binnen om af te rekenen. Vroeger stonden daar een rek met reservelampjes en een blauwe toren van jerrycans met ruitenvloeistof. Daarvoor in de plaats zijn nu een koffiebar en een lange broodjesbalie gekomen. Eerst hing achter de kassa een informatiebord met de verschillende wasprogramma’s. Nu lees ik daar in sierlijke krijtletters de namen en prijzen van de verschillende broodsoorten. Tankstations veranderen in lunchtentjes en ik haat het.

Pardon, mag ik betalen voor deze benzine?

Nou ben ik als moderne en hongerige dertiger niet vies van een speltbol met carpaccio en truffelmayonaise, maar ik vind het bloedirritant dat je als tankklant in dezelfde rij moet staan. Want dat kan lang duren! Het lijkt wel of uitbaters van moderne tankstations je actief proberen te ontmoedigen om je benzine af te rekenen. Ik heb het zelfs meegemaakt dat er niemand achter de gewone kassa zat omdat beide medewerkers tot hun ellebogen in de bak met avocado­plakjes zaten. Pardon, mag ik misschien betalen voor deze benzine? Volgens het bord aan de gevel is dit een tankstation …

Jammer dan, je tijd is op

En de frustratie zal alleen maar groter worden, want het aantal automobilisten dat tijd heeft om hippe broodjes te bestelen neemt toe. Ik heb het natuurlijk over de EV-rijders van Nederland. Zelfs met een snellaadmonster als de Kia EV6 onder je kont, moet je 18 minuten zien te vullen bij de snellader.

Als ik zie hoe lang ik soms in de rij voor de kassa moet wachten, wordt het nog krap om in die tijd aan de beurt te komen, je bestelling door te geven, af te rekenen, te wachten op je broodje en het vervolgens smakelijk op te smikkelen. Had je er ook een kopje koffie bij gewild? Jammer dan, je tijd is op. Het accupakket is bijna vol en er wacht een hongerig kijkende Audi E-Tron-rijder op zijn laadbeurt. Die gaat ongetwijfeld gehaaste tankklanten laten wachten voor een broodje met humus en gegrilde groente.

