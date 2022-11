Voor 3,28 euro per dag gaat je elektrische Mercedes ineens harder

Als het aan Mercedes ligt, wordt een stoplichtsprint nooit meer hetzelfde. Voor omgerekend 1200 euro per jaar, krijgt je Mercedes EQE of EQS extra vermogen. Niet door een tuner langs te sturen, maar via een appje.



Betalen voor gebruik in plaats van bezit is steeds normaler. Netflix, Spotify, een private-leaseauto, je mobiele telefoon, een abonnement op een Nio ET7. BMW baarde in de zomer van 2022 opzien door te gaan experimenteren met een abonnement op comfortfuncties. Zo betaal je 19 euro per maand voor een abonnement op stoelverwarming.

Betalen om in de auto naar de radio te luisteren



Tesla doet vrolijk mee met deze trend, maar is de experimenteerfase al voorbij. Nederlandse Tesla-eigenaren gaan na acht jaar een maandelijks bedrag betalen voor het Standaard-functiepakket, waarin niet alleen het navigatiesysteem, maar zelfs de radio is inbegrepen. Moet je dan betalen om naar de radio te luisteren? Dat is nog niet bekend, maar je moet het niet uitsluiten. Misschien dat Elon Musk met zijn hand over zijn hart strijkt als je hem een duimpje op Twitter geeft …



Een snellere elektrische Mercedes? dat is dan 1200 dollar



Nu stort Mercedes zich in de Verenigde Staten ook in de abonnementenstrijd. Het gaat geen geld vragen voor stoelverwarming of de stem van Astrid Kersseboom op het Radio 1 Journaal, maar voor meer vermogen op zijn elektrische modellen EQE, EQE SUV, EQS en EQS SUV. Daarvoor moet je 1200 dollar per jaar betalen (ongeveer 1200 euro) . Daarvoor moest je vroeger naar een tuner, maar nu is het met een digitale update geregeld.



Als zuinige Hollander denken we meteen: deze Acceleration Enhance-service moet wel heel spectaculair zijn voor zo’n bedrag. Versla je straks de Tesla Model S Plaid, die de sprint van 0 naar 100 km/h in 2,1 seconden afraffelt? Daar zouden we misschien wel 100 euro per maand voor over hebben.



Een seconde sneller voor meer dan 3 euro per dag



Maar de praktijk is minder spectaculair. Door het motormanagement, het vermogen en het koppel aan te passen, sprinten de elektrische Mercedessen 0,8 tot 1 seconde sneller van 0 naar 100 km/h, afhankelijk van het model.

Wat betekent dat in de praktijk? Het vermogen van de Mercedes EQE 350 4Matic steeg van 288 pk naar 348 pk. Vergeet maar dat je Tesla dan het leven zuur maakt. In plaats van 6 seconden, ben je 5,1 seconden onderweg voor de sprint van 0 naar 100. Bij de EQE SUV is de winst vergelijkbaar, daar is de sprint geklaard in 6,2 seconden in plaats van 5,2 seconden. En dat kost je dan 3,28 euro per dag.



Bij de grotere Mercedes EQS 450 4Matic en Mercedes EQS SUV 450 4Matic maakt het vermogen na de update een sprong van 355 naar 442 pk. Daardoor ben je uiteraard sneller op de sprint: de sedan doet het in 4,5 in plaats van 5,3 seconden. De sprinttijd van de SUV keldert van 5,8 naar 4,9 seconden. We zijn heel benieuwd hoe de Mercedes-koper de klanten gaat verleiden om voor deze update te kiezen ...



Betalen voor een abonnement? Waarom zou je?



Aanmelden

Onze nieuwsbrief met véél EV-nieuws is gratis!

Net als een smartphone



Al is deze vermogensupdate alleen in de VS mogelijk, wen er toch maar aan. Elektrische auto’s zijn rijdende softwarepakketten en dankzij over-the-air-updates is het een fluitje van een cent om nieuwe features aan je auto toe te voegen. Net als bij je mobiele telefoon. Een nachtje de update laten draaien en je auto kan ineens dingen die hij eerder niet kon. Maar of het altijd even zinvol is ...