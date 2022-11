Nissan Leaf: waarom er nog altijd hoop gloort

De eerste elektrische auto ooit is de Nissan Leaf niet. Maar de Nissan Leaf is wel de eerste moderne elektrische auto voor het hele gezin die in Nederland op de markt komt. Door de komst van veel andere voorbeelden van een elektrische auto, is de Nissan Leaf tegenwoordig een beetje vergeten. Maar dat betekent niet dat Nissan de modelnaam bij het vuilnis zet.

De Nissan Leaf verschijnt eind 2010 in Europa op de markt. Je ziet hem op de foto hieronder. De naam Leaf (officieel met hoofdletters) staat voor Leading, Environmentally friendly, Affordable Family car. Dus een milieuvriendelijke, betaalbare gezinsauto die een voortrekkersrol vervult. De actieradius van de eerste Nissan Leaf bedraagt ongeveer (nu niet gaan lachen) 175 kilometer. In de praktijk betekent dit een afstand van pak hem beet 100 kilometer.

Topjaar

Later volgt een Nissan Leaf met grotere batterij van 30 kWh die in theorie 250 kilometer ver komt. In de eerste jaren verkoopt Nissan in Nederland jaarlijks 300-600 exemplaren van de Nissan Leaf. In 2018 volgt de tweede generatie Nissan Leaf (zie de foto hieronder) en dat zie je terug in de landelijke verkoopcijfers. Topjaar is 2019 met ruim 3800 verkopen.

Meer concurrentie, minder verkopen

Inmiddels zijn er veel meer elektrische auto's op de markt. En ook dat zie je terug in de verkopen van de Nissan Leaf. In 2020 wist Nissan er ruim 1600 te verkopen. Ter vergelijk: in dezelfde periode verkoopt Volkswagen bijna 11.000 exemplaren van zijn vergelijkbare Volkswagen ID.3. En dit jaar zijn tot nu toe slechts 748 Nissans Leaf op kenteken gezet. Toch laat Nissan weten dat de modelnaam Leaf toekomst heeft.

Nissan Leaf is 'here to stay'

Aditya Jairaj van Nissan laat Autoblog.com desgevraagd weten dat de modelnaam Leaf 'here to stay is'. Hij is verantwoordelijk voor de marketing en sales van Nissans elektrische voertuigen in Amerika. Ook hier lopen de verkopen van de Nissan Leaf drastisch terug. Dat Nissan de modelnaam Leaf handhaaft, zou kunnen betekenen dat Nissan aan een goedkope elektrische auto werkt. Immers: de letter A in de naam staat voor Affordable (betaalbaar).

Nieuwe Nissan Leaf als crossover?

De mogelijk nieuwe Nissan Leaf zou wel eens sneller gepresenteerd kunnen worden dan we denken. De huidige Nissan Leaf draait al weer even mee en de verkopen laten te wensen over. De pas op de markt verschenen Nissan Ariya (foto hierboven) is uitgerust met veel modernere EV-technologie die van nut kan zijn voor een volgende Nissan Leaf. Of de nieuwe Nissan Leaf wederom een hatchback wordt betwijfelen we; we gokken op een crossover onder de Nissan Ariya.