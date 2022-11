Waarom je in de nieuwe Smart veiliger zit dan in een Range Rover van 2500 kilo

Opnieuw heeft veiligheidsinstituut Euro NCAP een lading nieuwe auto’s gesloopt. Ze krijgen bijna allemaal 5 sterren. Toch zijn er interessante verschillen te zien. Bijvoorbeeld tussen de nieuwe, relatief compacte Smart #1 en de enorme Range Rover die bijna 2500 kilo weegt.

Zoals we al eens eerder schreven, bestaan de crashtests van Euro NCAP uit verschillende onderdelen:

Veiligheid voor volwassen inzittenden Veiligheid voor kinderen in de auto Voetgangersveiligheid Actieve veiligheidssystemen

Topcijfers in crashtest voor Hyundai Ioniq 6



Natuurlijk zijn wij zeer begaan met het lot van voetgangers en fietsers – zelf gaan we immers ook regelmatig onbeschermd door het verkeer. Daarnaast hebben we ervaren dat goed werkende veiligheidsassistenten heel nuttig kunnen zijn. Toch kijken we bij crashtests vooral naar de scores van de geteste auto’s voor de veiligheid van de inzittenden. Als we ons concentreren op de voorste (volwassen) inzittenden, dan is de Hyundai Ioniq 6 de topper met een score van 97 procent.



Onder de vier andere modellen die op dit onderdeel een score van meer dan 90 procent halen, zitten nog drie andere uit de kluiten gewassen EV’s: de Tesla Model S (94 procent), WEY Coffee (94 procent) en Nio ET7 (91 procent). Dat de Smart #1 (96 procent) direct achter de Hyundai Ioniq 6 eindigt, vinden we verrassend.

Smart #1 een van de veiligste



Oké, de elektrische nieuwkomer – tegenwoordig made in China - is niet meer het minimobieltje van vroeger. Maar met zijn lengte van 4,27 meter en gewicht van 1788 kg behoort hij in dit gezelschap wel tot de meest compacte modellen. Ook de veiligheid van kinderen heeft de Smart #1 goed voor elkaar. Met een score van 89 procent schaart hij zich vlak achter de beste van deze testronde, de Tesla Model S (91 procent).

Smart #1 vs. Range Rover



De goede resultaten van de Smart #1 worden nog opmerkelijker als je ze vergelijkt met die van de ruim 5 meter lange, bijna 2500 kg wegende Land Rover Range Rover. Voor de veiligheid van volwassenen komt het Britse pakhuis niet verder dan 84 procent. Daarmee draagt de Range Rover net niet de rode lantaarn – die mag de DS 9 voor zijn rekening nemen (79 procent). De Chinese Fransman is daarmee de enige die geen vijf, maar vier sterren haalt in deze ronde. Voor de veiligheid van jouw blauwbloedjes van kinderen zet de Range Rover trouwens 87 procent op het scorebord.



Alle scores op een rijtje: