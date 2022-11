Is deze elektrische suv van Toyota soms de nieuwe Toyota C-HR?

De nieuwe Toyota C-HR? Dat zou zomaar deze elektrische Toyota bZ Compact SUV Concept kunnen zijn. Met deze elektrische suv maakt Toyota een inhaalslag wat betreft zijn elektrische modellen met een batterij.

Toyota zegt dat de Toyota bZ Compact SUV Concept (wees gerust, die naam verandert nog wel) een knipoog naar de toekomst is. Vertrouw op onze blauwe ogen: de elektrische Toyota die je hier ziet, is meer dan een knipoog en gaat uiteindelijk in productie. Het interieur zal hopelijk veranderen, want dat is nu wel heel minimalistisch; de wachtruimte bij een tandarts is nog sfeervoller. Het exterieur mag wat ons betreft zo blijven. Wij vinden de elektrische Toyota er goed uitzien, bijna als een Lexus.

Elektrische Toyota C-HR?

Zien we hier dan wellicht de elektrische opvolger van de Toyota C-HR? Gezien de dakspoiler en inzetstukken onderaan de portieren zou je dat wel denken, die heeft de Coupé-High Rider namelijk ook. Toyota zegt meer informatie vrij te geven in december 2022. Wij verwachten dat de auto het tweede elektrische model met batterij van Toyota in Nederland wordt, net onder de Toyota Bz4X of als sportiever gelijnde broer hiervan.

Hoera, we vieren het minimalistisch clean ontwerp ...

De concrete informatie die Toyota vrijgeeft over de Toyota bZ Compact SUV Concept is net zo minimalistisch als zijn interieur. Bar weinig dus. De elektrische suv is ontworpen als volledig batterij-elektrische auto maar daar blijft het wel bij. Of jij moet wel iets kunnen met de volgende zin uit het persbericht: "Met de nieuwe ontwerpbenadering ‘clean-vital’ wordt het minimalistisch clean ontwerp gevierd dat past bij een BEV en de vitaliteit van de toekomst." Juist ja ...

Plantaardige en gerecyclede materialen

Als je het nieuws van tegenwoordig een beetje volgt, kunnen we de toekomst allesbehalve vitaal noemen, maar wellicht ligt dat aan ons. In ieder geval doet de toekomstige elektrische suv van Toyota er alles aan om het tij te keren. De Toyota bZ Compact SUV Concept kent geen schadelijke uitstoot en zijn stoelen zijn bijvoorbeeld gemaakt van plantaardige en gerecyclede materialen.

Toyota spreekt over verschillende milieuvriendelijke details, maar welke dat nog meer zijn, vertelt de persinformatie (nog) niet. Zoals gezegd: in december 2022 hopen we meer concrete informatie over de Toyota bZ Compact SUV Concept te ontvangen. Hou onze site dus in de gaten als je interesse hebt in een elektrische suv voor 2023.