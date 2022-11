Porsche 911 Dakar (2023): deze hoge instap auto wil je ook als je jong bent

Een hoge instap auto is handig als je wat ouder bent. Zonder door je knieën te gaan, schuif je bij het instappen als het ware op de bestuurdersstoel. Als je jonger bent en je gewrichten soepeler zijn, hoef je niet per se een hoge instapauto. Tenminste, dat dacht je. Want hier is de nieuwe Porsche 911 Dakar en die hoge instap auto wil je beslist wel hebben!

De combinatie 'Porsche 911 Dakar' en 'hoge instap auto' moet je wel met een korreltje zout nemen. Zeker, de nieuwe Porsche 911 Dakar staat hoger op zijn wielen dan een Porsche 911 Carrera, maar het is niet alsof je opeens in een Porsche Cayenne zit. De bodemvrijheid van de Porsche 911 Dakar is 50 mm groter dan bij een 911 met sportonderstel. Met het standaard liftsysteem kun je de voor- en achterzijde nog eens 30 mm verhogen. En dan komen de bodemspeling en hellingshoek toch akelig dicht in de buurt van die van een conventionele suv, beweert Porsche.

Ambitieuze offroaders kunnen hun lol op

Een Porsche 911 met 4x4-aandrijving is niet nieuw, maar dat je met een Porsche 911 serieus het terrein in kan, zien we niet heel vaak. Met de Porsche 911 Dakar kan het. Het aangepaste chassis kent een speciale instelling (high level) waarmee ambitieuze offroaders tot een snelheid van 170 km/h hun lol op kunnen. De standaard banden met een profieldiepte van negen millimeter (Pirelli Scorpion All Terrain Plus in de maten 245/45 ZR 19 vóór en 295/40 ZR 20 achter) zijn volgens Porsche geschikt voor de meest uitdagende terreinomstandigheden. Voor wie zo nodig niet het terrein in hoeft: optioneel zijn Pirelli P Zero-banden leverbaar.

Bekende biturbo zescilinder boxermotor



De Porsche 911 Dakar is uitgerust met de bekende 3,0-liter biturbo zescilinder boxermotor met 480 pk en 570 Nm uit de 911 Carrera GTS. Vanuit stilstand zit je in slechts 3,4 seconden op 100 km/h; de topsnelheid is vanwege de terreinbanden begrensd op 240 km/h. De boxermotor van de 911 Dakar is gekoppeld aan een achttraps PDK-automaat. Verder behoren achterasbesturing, de motorsteunen van de 911 GT3 en actieve rolstabilisatie (PDCC) tot de standaarduitrusting.



Porsche 911 Dakar: 2 nieuwe rijstanden



De bestuurder van de Porsche 911 Dakar kan twee nieuwe rijstanden selecteren met een draaiknop op het stuurwiel. De rijstand Rallye is bedoeld voor het rijden op een losse, oneffen ondergrond waarbij de vierwielaandrijving is gefocust op de achterwielen. In de rijstand Offroad wordt de hoge bodemvrijheid geactiveerd. Deze rijstand is ontworpen voor maximale tractie op moeilijk terrein en op zand. Beide rijstanden zijn voorzien van de nieuwe Rallye Launch Control, die volgens Porsche een indrukwekkende acceleratie op losse ondergrond mogelijk maakt.

Je kan het dak op!

Je herkent de Porsche 911 Dakar niet alleen aan de grotere bodemvrijheid, maar ook aan de nieuwe achterspoiler die gemaakt is van met koolstofvezel versterkt kunststof en de CFRP-voorklep van de 911 GT3 met ventilatieopeningen. Verder zie je rode aluminium trekogen voor en achter, verbrede wielkasten en dorpels, en beschermingsplaten aan de voor- en achterkant en voor de dorpels. Roosters beschermen de luchtinlaten in de voorbumper tegen opvliegende stenen. Niet offroad genoeg? De Porsche 911 Dakar is optioneel uit te rusten met een imperiaal met schijnwerpers en zelfs een daktent.

Met kuipstoelen, maar zonder achterzittingen

In het interieur van de Porsche 911 Dakar zien we kuipstoelen. Wat we niet zien, zijn de gebruikelijke achterzittingen van de 911, die zijn namelijk verwijderd. Iets wat Porsche bij elke 911 zou moeten doen, want je kan hier toch nauwelijks zitten, maar dat terzijde. Lichter glas en een lichtgewicht accu zorgen voor een reductie van het gewicht, zodat de Porsche 911 Dakar maar tien kilo zwaarder is dan een 911 Carrera 4 GTS met PDK, aldus Porsche. Een duidelijk onderscheidend kenmerk in het Dakar-interieur is de standaard Racetex-uitrusting met decoratieve stiksels in de kleur Shadegroen. Exclusief voor de 911 Dakar is deze kleur ook als metallic exterieurlak verkrijgbaar.





Cool, je eigen startnummer op de zijkanten

Wie denkt dat de Porsche 911 Dakar uit de lucht is komen vallen, heeft het mis. Een 911 die het terrein in kan (en er ook weer uitkomt) is niet nieuw. In 1984 won een Porsche 911 SC/RS 4x4 zelfs de Dakar Rally. Het leuke is dat de nu gepresenteerde Porsche 911 Dakar optioneel is uit te rusten in dezelfde kleuren als deze rallywinnaar. Nog leuker is dat je zelf het startnummer van maximaal drie cijfers mag uitkiezen dat op de zijkanten komt te staan. Het opschrift Roughroads krijg je er voor niks bij, een geregistreerd handelsmerk dat verwijst naar offroad-karakter van de 911 Dakar.

Porsche 911 Dakar prijs: n.n.b.

Wat je ook gratis krijgt, is een speciaal horloge van Porsche Design, bijzonder krasbestendig en gemaakt van lichtgewicht titaniumcarbide. De Porsche 911 Dakar is vanaf nu te bestellen en staat vanaf maart 2023 bij de Porsche-dealer. De prijs van de Porsche 911 Dakar is nog niet bekend. Wat wel bekend is, dat er 2500 exemplaren geproduceerd worden. Een behoorlijk exclusieve hoge zit auto dus.