Opel Corsa kopen? Misschien moet je even wachten tot 2023

Want de Opel Corsa krijgt een facelift in 2023. Op deze foto's is nog niet te zien dat die waarschijnlijk best ingrijpend gaat zijn ... De dieselversies verdwijnen, maar er komt wel een Opel Corsa mild hybrid.



De Opel Corsa, de zesde generatie inmiddels, kwam eind 2019 op de markt. Na ruim drie jaar krijgt hij dus al een facelift. Dat is snel, terwijl zijn introductie juist wat vertraagd was. Opel was net eigendom geworden van PSA Peugeot-Citroën, en de Fransen sloegen ijverig aan het knutselen. De bestaande plannen werden stopgezet en de Corsa kwam op het platform te staan van de Peugeot 208. Verder kwam er meteen een elektrische Opel Corsa-e.

De Opel Corsa is erg populair in Nederland en staat op plek 4 van best verkochte auto's.



Vizor-grille voor de Opel Corsa



De facelift van de Opel Corsa (2023) is best ingrijpend. Hij krijgt krijgt de nieuwe Vizor-grille, die is geïnspireerd op de Opel Manta A, en sinds 2020 het Opel-gezicht is. Dat betekent dat de koplampen dunner worden en dat onder het logo op de fraaie zwarte grille een kleine inkeping is gemaakt. Aan de achterkant moet je beter zoeken om de verschillen met de huidige Opel Corsa te zien, maar let straks vooral op de wat donkerder achterlichten.



Binnenin krijgt de Corsa een groot touchscreen voor de bediening van het infotainment. Ook het aantal veiligheidsopties en de multimedia-mogelijkheden nemen toe. Voeg daar nog wat obligate nieuwe kleuren aan toe en de Corsa is weer zo fris als een Rüsselsheims hoentje.



Opel Corsa hybride

Op motorisch gebied kunnen we kleine aanpassingen verwachten. Om de CO2-uitstoot terug te dringen, wordt de Opel Corsa waarschijnlijk leverbaar als mild hybrid. Tot nu toe kon je de Opel Corsa ook nog met dieselmotor bestellen (al deed vrijwel niemand dat), maar die verdwijnt met de facelift zeer waarschijnlijk uit de prijslijst.



Wanneer komt de Opel Corsa (2023) precies?

Wil jij het nieuwste van het nieuwste en wacht je dus graag op de gefacelifte Corsa? In het voorjaar van 2023 wordt de Opel Corsa met vizor-grille bij de dealer verwacht. De prijs is uiteraard nog niet bekend.



Op dit moment kost een Opel Corsa met benzinemotor 21.499 euro, de elektrische Opel Corsa-e kost 33.999 euro. Lijkt zo'n elektrische en gefacelifte Opel Corsa-e je wel wat, dan kun je bij de overheid aankloppen voor een subsidie van 2950 euro - als het potje tegen die tijd niet op is ... Over de eerste 30.000 euro geldt voor de zakelijke rijder in 2023 een voordelig bijtellingstarief van 16 procent.