Komt de goedkoopste elektrische auto van dit Duitse premiummerk?

De goedkoopste elektrische auto een BMW? Dat zou zomaar kunnen, in ieder geval de goedkoopste elektrische auto van een Duits premium merk. Oliver Zipse is CEO bij BMW en zegt dat het merk trouw blijft aan de betaalbare auto, ook nu BMW (min of meer noodgedwongen) op weg is naar een volledig elektrische line-up.

Ook als premium autofabrikant is het een slecht idee om het lagere marktsegment te verlaten, zegt Zipse in gesprek met nieuwsdienst Reuters. "Het lagere marktsegment zal in de toekomst de hoeksteen van het bedrijf zijn", voorspelt de Duitse CEO. Opmerkelijke woorden. Zeker omdat aartsrivaal Mercedes volgens eerdere berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt overweegt de Mercedes A-Klasse en Mercedes B-Klasse naar de eeuwige jachtvelden te sturen. In de hogere marktsegmenten valt nu eenmaal meer geld te verdienen, aldus Mercedes-Benz. Het lijkt er dus op dat BMW een heel andere koers vaart.

Goedkoopste elektrische auto van BMW is nu BMW iX1

De goedkoopste auto die BMW momenteel aanbiedt, is de BMW 1 Serie met een prijs van ruim 35.000 euro. Of dat betaalbaar is, laten we aan jou over. De goedkoopste elektrische auto van BMW is nu de nieuwe BMW iX1 met een vanafprijs van bijna 60 mille als je enkele opties erbij doet. Dat bedrag kun je met geen mogelijkheid betaalbaar noemen. De goedkopere BMW i3 is als nieuwe elektrische auto niet meer leverbaar. Die BMW i3 had je nieuw rond 40.000 euro. Een stuk betaalbaarder maar ook weer niet alsof je hem uit de schappen van de Action haalt.

Elektrische Mini Countryman

Wellicht hint Zipse op een goedkope elektrische auto van Mini, onderdeel van BMW. Met het studiemodel Mini Aceman liet Mini al zien hoe een toekomstige elektrische Mini Countryman eruit zou kunnen zien. De huidige elektrische Mini begint bij een kleine 40.000 euro. Het blijft dus nog even gissen waar Zipse precies op doelt als hij het over een goedkope, betaalbare auto heeft. Overigens heeft BMW - in tegenstelling tot veel andere automerken - nog geen precies jaartal genoemd waarin het volledig elektrisch zal zijn. De Europese Unie zegt 2035.

Waterstofauto de nieuwe trend?

Oliver Zipse zegt wel vaker iets waarbij veel andere automerken hun wenkbrauwen fronsen. Zoals dat een elektrische auto op waterstof op termijn de nieuwe trend wordt. En dus hipper dan een elektrische auto met een batterij. Ook noemt de CEO van BMW het 'gevaarlijk' om één soort aandrijflijn in de line-up te hebben, zoals de EU dat per 2035 wil. Hierdoor worden auto's alleen iets voor de rijken, aldus Zipse. Een roepende in de woestijn is hij hiermee niet, ook Carlos Tavares, CEO bij Stellantis, waarschuwt voor een middenklasse auto die door elektrificatie te duur wordt voor de gemiddelde consument.