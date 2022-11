Waarom is diesel ineens weer veel goedkoper?

In augustus 2022 gebeurde wat we voordien voor onmogelijk hadden gehouden: diesel werd duurder dan benzine. Daarna waren er wat fluctuaties, totdat diesel een paar weken geleden tot wel 15 cent per liter duurder was dan benzine. Maar in de afgelopen week is de dieselprijs juist weer sterk gedááld. Wat is hier aan de hand?



Door de peperduur geworden diesel, gaven veel dieselrijders de laatste tijd aan dat ze hun auto van de hand wilden doen. Met een literprijs die 10 tot 15 cent hoger lag dan die van benzine, was je immers een dief van je eigen portemonnee door diesel te blijven rijden. Ook al is een dieselauto gemiddeld zuiniger dan een vergelijkbare benzineauto. Met een hogere dieselprijs en de ongeveer twee keer zo hoge wegenbelasting, verdwijnt dat zuinigheidsvoordeel als sneeuw voor de zon.



Diesel vooral van Russische olie gemaakt



Dat de dieselprijzen zo de lucht in schoten, was een paniekreactie van de markt. De EU had immers aangekondigd dat er komende winter een strenge boycot van Russische olie zou komen. En het is vooral Russische olie waarvan diesel wordt gebrouwen. Alleen al de angst voor schaarste was dus genoeg om de dieselprijs als een raket te laten stijgen. Gek genoeg is het diezelfde aanstaande boycot die er nu voor zorgt dat de dieselprijzen weer zijn gedaald.



Dieselprijs ruim 12 cent per liter gedaald



Volgens United Consumers heeft de paniek om het mogelijke dieseltekort ertoe geleid dat oliehandelaren flink diesel hebben ingeslagen. Daardoor is het aanbod momenteel juist heel ruim. En dan treedt de aloude wet van vraag en aanbod weer in werking, met dalende prijzen tot gevolg.



Afgelopen week ging de prijs aan de pomp met maar liefst 12,4 cent omlaag. Daarmee bedraagt de gemiddelde adviesprijs nu 2,12 euro per liter. Dat is exact evenveel als je voor een liter benzine betaalt. Maar als je een beetje rondshopt, kun je ook terecht voor 1,91 euro de liter. Dat is nog altijd geen koopje. Toch geven deze ontwikkelingen maar weer eens aan dat het niet zo'n goed idee is om je dieseltje nu voor een ramsjprijs in te ruilen voor een overpriced zuinige benzineauto.