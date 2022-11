Opzij met je Porsche Cayenne: hier komt de Porsche 911 Dakar

Ooit introduceerde Porsche de Porsche Cayenne om markten te veroveren waar nauwelijks fatsoenlijk asfalt lag. Daar kon je immers nauwelijks iets met een 911. Ruim twintig jaar later maakt de fabrikant de Cayenne eigenlijk weer overbodig met de Porsche 911 Dakar. De 911 voor het serieuze terreinwerk.



Nee, het is geen 1 april, maar 9 november 2023. De dag waarop Porsche officieel de Porsche 911 Dakar aankondigt. De naam en het concept van de offroad-Elfer zijn geïnspireerd op de vierwielaangedreven Porsche 911 die in 1984 de rally Parijs-Dakar won.

2 procent van de testkilometers op onverhard



Op 16 november 2023 maakt de nieuwe Porsche 911 Dakar zijn werelddebuut op de Los Angeles Auto Show, maar nu al deelt Porsche het nodige beeldmateriaal dat werd geschoten tijdens de 500.000 verreden testkilometers. Kanttekening onzerzijds: Porsche vermeldt trots dat 10.000 kilometer van het testtotaal op onverhard wegdek werd afgelegd. Dat is precies in 2 procent van de gevallen ...

Porsche 911 Dakar als hebbedingetje voor de happy few

Dat wordt waarschijnlijk ook het aandeel onverhard voor de gemiddelde 911 Dakar-koper. Die zal de auto eerder aanschaffen als leuk hebbedingetje dan als serieus terreinbeest. We zien Artsen Zonder Grenzen niet snel een Porsche 911 Dakar pakken om er medicijnen mee naar doktersposten in de rimboe te brengen. En doen ze dat wel, dan moet je misschien je maandelijkse bijdrage eens overwegen. Een Toyota Hilux of Land Cruiser diesel is dan toch handiger - en goedkoper. Evenmin lijkt zo'n peperdure 911 de ideale auto voor wildparkwachters om olifantenstropers mee te verjagen.



Porsche 911 Dakar wel of geen alternatief voor de Porsche Cayenne?



Blijft over: een 911 met enigszins bizarre looks en een iets hogere zit, waar je zonder het risico op peperdure garagerekeningen mee door een modderplas of een rotsig bergweggetje kunt rijden. Daarvoor zorgen de grote bodemvrijheid, het aangepaste ABS, de kunststof wielkastranden en de aangepaste bumpers.



Klein merk, groot nieuws: typisch Porsche.



Of de speciale terreinbanden voor de 911 Dakar tot de standaarduitrusting behoren, is nog even de vraag. Wil je per se een Porsche die niet bang is voor onverhard, dan is de 911 Dakar inderdaad een alternatief voor een Porsche Cayenne, Cayenne Coupé of Porsche Macan. Maar gezien de beperkte binnenruimte is de Porsche 911 Dakar voor de meeste suv-rijders toch geen alternatief, helaas.

Dat laat onverlet dat we testrijders als Walter Röhrl (ex-wereldkampioen rally) op hun woord geloven als ze zeggen dat de Porsche 911 Dakar op iedere ondergrond indruk maakt, of het nu sneeuw, ijs, zand, modder of grind betreft.