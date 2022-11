Vind je de Volkswagen ID. Buzz duur? Dan heb je deze elektrische 7-zitters nog niet gezien

Toen we hoorden dat de Volkswagen ID. Buzz een prijs van 69.990 euro heeft, gingen de surfplanken en hawaïshirts direct terug naar zolder. Zijn alle elektrische busjes zo duur?

Volkswagen ID. Buzz

Strikt genomen is de Volkswagen ID. Buzz met zijn vijf zitplaatsen en 1121 liter bagageruimte meer een mpv dan een echte personenbus. Maar er zit nog een verlengde versie met zes of zeven zitplaatsen in het vat. Dat geeft ons de vrijheid om uiteenlopende concurrenten te zoeken, van de voor gezinnen zo begeerlijke Tesla Model Y tot elektrische personenbussen zoals de Mercedes EQV.

En als particuliere autokoper zou je bijna vergeten dat merken als Peugeot, Opel, Citroën en Toyota ook busjes met een stekker bouwen. Veelal bedoeld voor de zakelijke markt, maar ook privé te koop. Voor deze prijsvergelijking slaan we aan het rekenen met de Opel Zafira-e.

We bestellen elke auto met onze vier wensen: een navigatiesysteem, adaptieve cruise control, een hippe lakkleur en een trekhaak. Het trekgewicht vermelden we erbij tussen haakjes.

Volkswagen ID. Buzz (77 kWh, 413 km, 204 pk)

1st-uitvoering - 69.990 euro

Navigatiesysteem - standaard

Adaptieve cruise control - standaard

Hippe lakkleur - 2830 euro

Trekhaak (1000 kilo) - 980 euro

Totaalprijs: 73.800 euro





Duurder - Mercedes EQV

Geen uitstapjes naar het strand, maar ritten naar belangrijke vergaderingen. De EQV is het zakelijke alternatief voor de ID. Buzz. De hipste lakkleur die Mercedes levert, is metallic rood en adaptieve cruisecontrol komt van de optielijst. We schrikken van het totaalbedrag, maar deze chique bus heeft wel de grootste accu van allemaal.

Mercedes EQV (90 kWh, 355 km, 204 pk)

Basisuitvoering - 80.913 euro

Navigatiesysteem - standaard

Adaptieve cruise control - 1280 euro

Hippe lakkleur - 1469 euro

Trekhaak – niet leverbaar

Totaalprijs: 83.662 euro

Goedkoper: Tesla Model Y

De Tesla Model Y en de ID. Buzz hebben allebei vijf zitplaatsen en een grote kofferbak. En van beide auto's komt een zevenzitter. Verf is blijkbaar duur, want Volkswagen vraagt 2830 euro voor tweekleurige lak en Tesla brengt 1600 euro in rekening voor een blauwe. Een rode kost zelfs 3200 euro! Daar kocht je zestig jaar geleden een hele auto voor!

Tesla Model Y (ca. 75 kWh, 533 km, 441 pk)

Long Range-uitvoering - 66.995 euro

Navigatiesysteem - standaard

Adaptieve cruise control - standaard

Hippe lakkleur - 1600 euro

Trekhaak (1600 kilo) - 1350 euro

Totaalprijs: 69.945 euro

Goedkoper: Opel Zafira-e

Anders dan de ID. Buzz, is de Opel Zafira-e een echt personenbusje. Met 6 zitplaatsen verdeeld over 3 rijen. Elke passagiersstoel is uitneembaar voor maximale flexibiliteit. Wij kiezen de grote batterij van 75 kWh, maar je kunt 9 mille besparen door genoegen te nemen met 50 kWh. Hoe dan ook is de Zafira-e goedkoper dan de ID. Buzz.

Opel Zafira-e (75 kWh, 330 km, 136 pk)

Innovation-uitvoering - 64.663 euro

Navigatiesysteem - standaard

Adaptieve cruise control - standaard

Hippe lakkleur - 967 euro

Trekhaak (1000 kilo) - 1100 euro

Totaalprijs: 66.730 euro