Opel-CEO Florian Huettl was in Nederland en hij heeft nieuws. De Opel Insignia gaat uit productie (treurige emoji), maar hij gelooft heilig in een betaalbare elektrische Opel (blije emoji).

1. De Opel Insignia gaat nog in 2022 uit productie

Heel verrassend is het niet dat Opel de stekker trekt uit het laatste model dat stamt uit de General Motors-tijd. Nog in 2022 wordt de productie van de matig verkopende Insignia stilgelegd. De fabriek in Rüsselsheim heeft de capaciteit nodig voor de productie van de elektrische Opel Astra en DS 4.



De Insignia krijgt in 2024 wel een elektrische opvolger, maar die heeft niet het uiterlijk van een traditionele zakensedan. Wel blijft de naam Insignia gehandhaafd.

2. Wacht de Opel Corsa hetzelfde lot als de Ford Fiesta?

Dat was toch even schrikken, toen Ford na 46 jaar het einde van de Fiesta aankondigde. Gelooft Opel nog wel in de Opel Corsa? CEO Florian Huettl ziet voorlopig geen enkele aanleiding om met de Corsa te stoppen. In 2021 was hij nog goed voor ruim 30 procent van alle Opel-verkopen wereldwijd.

Het verschil met de Fiesta is dat er al een volledig elektrische Corsa-e bestaat, die goed is voor een kwart van de Corsa-verkopen. Huettl somt op dat de Corsa in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk de best verkopende B-segmenter is. In Nederland moet de Corsa alleen de Peugeot 208 voor zich dulden.



3. Er komt een goedkope elektrische Opel, maar dat duurt nog even

Florian Huettl vertelt vol trots dat de kopers die kiezen voor een elektrische Opel gemiddeld meer geld hebben dan mensen die een auto met brandstofmotor kopen. En dat twee op de drie kopers eerder geen Opel reden. Leuk en aardig, maar Opel is toch juist het merk van ‘Heel Holland elektrisch’ en ‘De toekomst is voor iedereen’?

Dat is zo. Maar we moeten geduld hebben. Huettl is ervan overtuigd dat een elektrische auto betaalbaar wordt, maar dit kan nog jaren duren. De grootste uitdaging? De juiste balans vinden tussen een redelijke prijs en een acceptabele batterijcapaciteit. Huettl verwacht dat de prijs van elektrische auto’s over enkele jaren gaat dalen. Maar een jaartal noemt hij niet … Bovendien denkt niet iedereen dat de prijs zal dalen. Sterker nog, volgens hoogleraar Jan Rotmans wordt een elektrische auto juist veel duurder in plaats van goedkoper.



4. De Opel Manta keert terug, maar niet zoals jij denkt

In 2028 zijn alle Opels elektrisch. Als je dan de prijslijst van Auto Review openslaat, of online bekijkt, staat daar ook weer een Opel Manta. Gaat Opel toch weer een lekker ordinair sportwagentje bouwen?

Nee, juich niet te vroeg. Bij de eerste beelden schrokken we ons een hoedje. De Manta was veranderd in een groot wit-geel monster, een suv-coupé met enorm uitgebouwde spatborden en dorpels. Meneer Huettl, wat moeten we hier nou mee? Het enige wat hij belooft, is dat het een mooie auto wordt. En dat hij het kan weten, omdat hij eind oktober in de designstudio van Opel het kleimodel heeft bekeken. Vooruit dan maar …