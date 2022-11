Kia Niro EV: zo handig is de 220V-aansluiting op de neus van deze elektrische auto

De nieuwe Kia Niro is met zijn moderne uiterlijk een opvallende verschijning op de weg. De volledig elektrische Niro EV heeft een nieuwe gimmick die hem nog opvallender maakt.

Een elektrische auto is een batterij op wielen. Je vult die accu om de elektromotor aan te drijven. Zo kom je van A naar B. Door het rijden op stroom gaat dat geruisloos, comfortabel, snel en vooral ook groen en relatief goedkoop.

Zo handig is Vehicle-to-Device

Maar waarom zou je de stroom in het accupakket alleen gebruiken om te rijden? Bijna alle apparaten in je leven werken op stroom!

Kia gaf de Niro EV de mogelijkheid om elektrische apparaten van stroom te voorzien. We dan hebben we het niet alleen over je telefoon opladen via de usb-poorten of de standaard 12V-aansluiting, maar ook over apparaten met een 'gewone stekker'. Via de 220V-aansluiting kun je alles aansluiten op de Kia Niro EV waar een stekker aan zit. Een televisie, een bladblazer, een geluidsbox, een stofzuiger of een elektrische barbecue … om maar iets te noemen.

Kamperen met de Kia Niro EV

Denk er eens aan hoe handig Vehicle-to-Device bijvoorbeeld op de camping is. Je sluit de elektrische barbecue aan om te koken bijvoorbeeld. Of de elektrische luchtpomp voor het opblazen van de luchtbedden. En na thuiskomst plug je een stofzuiger in de neus van de auto, om de vloeren en de stoelen schoon te zuigen. Niet langer heb je verlengsnoeren nodig of lopen er draden gevaarlijk over het trottoir.

Wil je alles weten over de nieuwe Kia Niro, of wil je weten welke van de drie nieuwe Niro-modellen het best bij jou past?