Kijk het Nederlands elftal in de buitenlucht met Vehicle-to-Device van de Kia Niro EV

Kia draait de zaken om met de nieuwe Kia Niro EV. Het merk gebruikt het grote accupakket niet alleen om de elektromotor van de auto aan te drijven, maar biedt ook de mogelijkheid om elektrische apparaten om de Niro aan te sluiten.

Nederlands elftal

Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je op de camping of tijdens een straatfeest gezamenlijk een wedstrijd van het Nederlands elftal wil kijken. Je hoeft geen meters verlengsnoer meer door tuinen en over stoepen te leggen, maar parkeert je Niro EV gewoon naast de tv. De elektrische Niro beschikt namelijk over een 220V-aansluiting (via een verloopstekker).

Perfect voor een goede schoonmaakbeurt

Vehicle-to-Device, zo noemt Kia het systeem. Het is ook heel handig bij het schoonmaken van de Niro zelf. Je plugt de stofzuiger gemakkelijk in de 220V-aansluiting en bent af van de extra verlengsnoeren waarmee je steeds in de knoop raakt.

Wil je meer weten over de hoogtepunten van de nieuwe Kia Niro EV?