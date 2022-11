Wat is het verschil tussen hybride, plug-in hybrid en elektrisch rijden?

Sommige auto’s rijden volledig op stroom, andere alleen op benzine en weer anderen gebruiken van allebei een beetje. De Kia Niro kan alle drie. Hoe zit dat nou precies?

Rijden op stroom is al zo oud als de weg naar Rome. Nou ja, iets minder oud, maar tot de eerste auto’s in Amerika eind 19e eeuw behoorden ook modellen die op stroom reden. Elektriciteit raakte echter snel uit de gratie. Olie was stukken goedkoper, veiliger en handzamer. In de jaren negentig had rijden op stroom nog even een opleving, maar door de machtige olie-lobby kwam dat ook al snel weer tot een einde.

Rijden op stroom neemt toe

Tegenwoordig is rijden op stroom steeds populairder aan het worden. Dat komt door de snel beter wordende techniek, door de extreem hoge brandstofprijzen, maar vooral doordat we met z’n alleen duurzamer moeten (en willen) worden.

Toch is een elektrische auto nog niet voor iedereen de meest handige, of een betaalbare oplossing. Een hybride of een plug-in hybride kunnen de oplossing zijn om zuiniger en schoner te rijden.

Hybride

Een hybride auto maakt gebruik van een benzinemotor en een elektromotor. In de meeste gevallen werken de twee motoren samen. De elektromotor ondersteunt de benzinemotor en zorgt ervoor dat die laatste zuinig zijn werk kan doen. Het accupakket voor de elektrische motor is in een gewone hybride auto vaak wat compacter. Het wordt opgeladen door de benzinemotor en doordat er remenergie wordt teruggewonnen. Een volwaardige hybride zoals de Kia Niro Hybrid rijdt ook kleine stukjes volledig elektrisch.



Plug-in hybride

Ook een plug-in hybride heeft zowel een elektrische motor als een benzinemotor. Het woord zegt het al: bij een plug-in wordt het accupakket opgeladen met een stekker. Het accupakket is (veel) groter en de elektromotor is krachtiger. Met een plug-in hybride kun je veel verder volledig elektrisch rijden. In het geval van de Kia Niro Plug-in Hybrid tot wel zestig kilometer.

Volledig elektrisch rijden

En dan is er dus die volledig elektrische auto. Met een enorm accupakket en één, twee of soms zelfs meer elektromotoren is de EV (elektric vehicle) bijzonder krachtig en duurzaam. Zeker wanneer opgeladen wordt met groene stroom van eigen zonnepanelen of van een groene stroomleverancier is elektrisch rijden de schoonste vorm van rijden.

Kia Niro laat je kiezen uit alle drie aandrijflijnen

De geheel nieuwe Kia Niro is een van de weinige automodellen die zowel als EV, als hybride en als plug-in hybride te krijgen is. Als je wil weten welke auto het best bij je past kun je hier het gratis Kia Niro magazine downloaden. Hierin vind je onder meer een uitgebreid artikel dat jou de juiste keuze helpt te maken.