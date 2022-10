Op zoek naar een kleine betrouwbare auto? Denk aan deze 10 stadsauto's!

Ook als je een kleine auto zoekt, wil je dat-ie betrouwbaar is. Vooral nu alles om je heen duurder wordt. Het laatste wat je dan kunt gebruiken, zijn immers onverwachte hoge reparatiekosten. Maar wat is nou een kleine betrouwbare auto? Dat zochten we voor je uit. Dus hieronder vind je een top 10 van een kleine betrouwbare auto.

Ere wie ere toekomt: de top 10 van een kleine betrouwbare auto is samengesteld door What Car?, een populair Brits autoblad dat elke maand uitkomt en een gelijknamige website heeft. Onlangs deed het onderzoek naar welke kleine auto betrouwbaar is en welke niet. Dit is gedaan in samenwerking met MotorEasy, een aanbieder van onder meer autoverzekeringen.

Ervaringen van een kleine 25.000 eigenaren

De top 10 van een kleine betrouwbare auto is gebaseerd op de ervaringen van een kleine 25.000 auto-eigenaren. De auto’s die meededen aan het onderzoek variëren van klein naar groot en van goedkoop naar duur. In ieder geval zijn ze niet ouder dan vijf jaar, betrekkelijk jong dus. De eigenaren werd gevraagd of hun auto in de afgelopen twee jaar een defect vertoonde of niet.

248 automodellen van 32 merken

De defecten die de eigenaren van een kleine auto aangaven, zijn onderverdeeld in 14 categorieën. Voorbeelden zijn: airconditioning, versnellingsbak, wielophanging en navigatie/infotainment. De onfortuinlijke eigenaren moesten ook vertellen hoe lang de reparatie duurde en hoe hoog de uiteindelijke factuur was. In totaal werden de gegevens verzameld van 248 automodellen van 32 merken.

De top 10 van een kleine betrouwbare auto die hieruit rolde, ziet er als volgt uit. Bij de top 3 vertellen we iets meer over de betrouwbaarheidsscore van de kleine auto in kwestie.

1: Toyota Aygo (2014-2022)



Betrouwbaarheidsscore: 99,1%

Wie een betrouwbare kleine auto zoekt, kan niet om de Toyota Aygo heen. Slechts 6% van de eigenaren die meededen aan het onderzoek ervaarde een defect. Een factuur kwam er nooit, want de Toyota-dealer loste het keurig binnen de garantietermijn op.

2: Honda Jazz (2015-2020)

Betrouwbaarheidsscore: 98,7%

Ook hier slechts 6% van de eigenaren die in de afgelopen twee jaar een probleem met hun Honda Jazz hadden. Geen gestrande auto’s, want ze konden wel met hun auto naar de dealer rijden. De betrouwbaarheidsscore van de Jazz Hybrid is iets lager maar nog altijd uitstekend.

3: Volkswagen Up (2012-heden)

Betrouwbaarheidsscore: 98,4%

Nog een kleine auto die behoorlijk betrouwbaar is, de Volkswagen Up. Maar 15% van de eigenaren hadden te maken met een defect. Meeste reparaties werden kosteloos verholpen maar in sommige gevallen duurde dat wel meer dan een week.

4: Hyundai i10 (2014-2020)

Betrouwbaarheidsscore: 98,2%

Compact maar vanbinnen best ruim. Deze kleine Hyundai rijdt bovendien comfortabeler en stiller dan je wellicht verwacht.

5: Hyundai i20 (2015-2020)

Betrouwbaarheidsscore: 98,1%

Een alleraardigst design, goede kwaliteit en met de keuze uit meerdere aandrijflijnen. Ook aan deze Hyundai kun je geen buil vallen.

6: Suzuki Swift (2017-heden) en Toyota Yaris Hybrid (2011-2020)

Betrouwbaarheidsscore: 98%

Twee betrouwbare modellen uit Japan op een gedeelde zesde plaats. Het grote verschil? De Swift rijdt lekker sportief, de Yaris juist aangenaam comfortabel.

7: Mini hatchback (2014-heden)

Betrouwbaarheidsscore: 97%

Van origine is Mini zo Brits als Fish and Chips, maar sinds jaren zo Duits als Bratwurst. Degelijk Duits welteverstaan.

8: Skoda Citigo (2012-2020)

Betrouwbaarheidsscore: 95,8%

Verrassend ruime kleine auto die ook nog eens verbazend comfortabel rijdt. Is een broertje van de Volkswagen Up. De kleur gifgroen zouden we links laten liggen.

9: Nissan Micra (2017-heden)

Betrouwbaarheidsscore: 95,2%

Bij veel mensen in de vergetelheid geraakt maar beslist het overwegen waard als je een kleine betrouwbare auto zoekt. Dat het feitelijk een Renault Clio in een kimono is, mag de pret niet drukken.

10: Kia Rio (2017-heden) en Mazda2 (2015-heden)

Betrouwbaarheidsscore: 94,7%

Op een gedeelde tiende plaats: de Kia Rio heeft ook nog eens zeven jaar garantie, de Mazda2 ziet er beter uit, vinden we. Keuzes, keuzes ...