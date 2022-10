Porsche 911 Carrera T (2023): waarom lichter beter is

Bij de nieuwe Porsche 911 Carrera T wil je achterin niet zitten. Dat kan in elke andere 911 eigenlijk sowieso nauwelijks, maar de Porsche 911 Carrera T heeft achterin simpelweg geen zitplaatsen. Porsche past verder minder isolatiemateriaal toe. Klinkt allemaal wat karig, maar toch is dit de 911 die je wilt hebben.

De reden waarom je de Porsche 911 Carrera T wil hebben, is omdat hij door het ontbreken van het achterbankje lichter is dan de basis-911, de Carrera. En omdat minder isolatiemateriaal is toegepast, hoor je de sound van zijn zescilinder boxermotor des te beter. Met 1470 kg is de 911 Carrera T de lichtste in serie geproduceerde 911 met de basismotor met 385 pk, aldus Porsche. Let wel: alleen als-ie is uitgerust met de standaard handmatig te bedienen 7-versnellingsbak. Ja, je leest het goed, de Porsche 911 Carrera T heeft een handbak. Voorheen moest je hiervoor minimaal de Carrera S met 450 pk voor hebben. Een 8-trapsautomaat (PDK) is optioneel.

Porsche 911 Carrera T ligt dwars

Terwijl de letter T in het alfabet toch echt na de S komt, ligt de Porsche 911 Carrera T dwars en positioneert Porsche hem juist tussen de 911 Carrera en de 911 Carrera S. Hij heeft de motor van eerstgenoemde waarmee je vanuit stilstand in 4,5 seconden (als je goed schakelt) op 100 km/h zit. De topsnelheid bedraagt volgens Porsche 291 km/h.

Porsche 911 Carrera T: 35 kg lichter

De nieuwe Porsche 911 Carrera T is 35 kg lichter dan de 911 Carrera en is standaard voorzien van Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch sperdifferentieel op de achteras, het Sport Chrono Pakket en het sportonderstel PSAM (Porsche Active Suspension Management). Dat eerste systeem zit ook op de handgeschakelde Carrera S, maar voor die andere twee moet je in het geval van de Carrera S bijbetalen. Achterasbesturing kan ook, maar kost meer.

Letter T is historisch verantwoord

De Porsche 911 Carrera T is vanbuiten te herkennen aan de donkergrijze kleur van onder meer de buitenspiegels. Verder laat het opschrift ‘911 Carrera T’ op de portieren er geen twijfel over bestaan met welke uitvoering je te maken hebt. De Porsche 911 Carrera T is al te bestellen, de vanafprijs bedraagt 170.100 euro. De letter T in de modelnaam is trouwens historisch verantwoord: hij vindt zijn oorsprong in de homologatie van de 911 T als toerwagen in 1968. Weet je dat ook weer.