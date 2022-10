6 redenen waarom wij ons verheugen op de Hyundai Ioniq 6 (en Ioniq 7)

De Hyundai Ioniq 6 komt eraan. Op 24 oktober worden de prijzen bekendgemaakt van de Ioniq 6 First Edition en bij ons begint het te kriebelen. Daar hebben we zes goede redenen voor.

Eerst een snelle opfriscursus: de Hyundai Ioniq 5 is een elektrische suv die geroemd wordt om zijn hoekige retrodesign, ruime interieur en supersnelle laadcapaciteiten. Autoliefhebbers smullen ervan: onze Hyundai Ioniq 5-review was de meest gelezen rijtest van 2021. En in vergelijkende tests vermorzelde hij de veel duurdere Audi A4 E-Tron en BMW iX3. Ook de Volkswagen ID.4 kreeg een Koreaanse draai om z’n oren. De binnenkort te verschijnen Hyundai Ioniq 6 en de voor 2024 geplande Ioniq 7 gebruiken dezelfde techniek, maar doen sommige dingen helemaal anders.



1. De Hyundai Ioniq 6 is superzuinig

EV-rijders van het eerste uur herinneren zich de Hyundai Ioniq Electric uit 2016 – de oer-Ioniq. Die gaat de geschiedenis in als een elektrisch zuinigheidswonder. Bij elektrische auto’s is zuinig rijden misschien nog wel belangrijker dan bij benzineauto’s, want met een laag stroomverbruik rek je de o zo belangrijke actieradius en hoef je minder dure stroom te kopen.

De Hyundai Ioniq 6 heeft eveneens een zeer laag energieverbruik: 13,9 kWh/100 km volgens de WLTP-normen. Dat is vooral te danken aan zijn lage luchtweerstand (Cw-waarde: 0,21). Je ziet het ook: de elektrische sedan heeft een lage neus, een druppelvormige carrosserie en een ducktail-achtige achterspoiler. We zijn benieuwd of je moet bijbetalen voor de digitale buitenspiegels die ongetwijfeld bijdragen aan de goede stroomlijn. Hoe dan ook: zuinig is sexy.



2. De Hyundai Ioniq 7 wordt een woonkamer op wielen

Van de Ioniq 7 hebben we al een studiemodel gezien – de Hyundai Seven. Die is chiquer ingericht dan menig woonkamer, want hij heeft twee fauteuil-achtige voorstoelen en een hoekbank voor de passagiers. Hoe gaan de ontwerpers deze comfortabele cabine vertalen naar een productie-auto? De Hyundai Ioniq 7 gaat het ons tonen in 2024.

3. De pixels zijn terug

De pixelachtige achterlichten van de Ioniq 5 zijn stoer en herkenbaar. Volgens de laatste telling krijgt de Ioniq 6 ruim 700 van die oplichtende blokjes. Wederom in de achterlichten, maar ook in het interieur. Vier interactieve pixellampjes op het stuur geven informatie over de rijstanden en de laadstatus van de batterij. En je hoeft maar te kijken naar de Seven, het studiemodel dat aan de basis van de Ioniq 7 staat, en je ontdekt op de neus van de auto meer pixels dan tijdens een spelletje Snake op de Nokia 6310.

4. Elke Hyundai Ioniq laadt supersnel met 800V-techniek

De Hyundai Ioniq 6 en 7 komen op hetzelfde platform te staan als de Ioniq 5 (E-GMP). Dat gebruikt 800V-techniek, waardoor de Ioniq 5 kan snelladen met maar liefst 220 kW. Dat hebben we zelf getest en bevestigd: snelladen totdat de accu’s voor 80 procent gevuld zijn, duurt op die manier maar 18 minuten.

Als het opladen zo snel gaat en de Ioniq 6 verbruikt ook nog eens weinig stroom, dan wordt het een makkie om grote afstanden af te leggen. Waarschijnlijk stop je onderweg even vaak als met een benzineauto.

5. Ze lijken niet op elkaar en dat is leuk

Terwijl bij Volkswagen de Polo lijkt op de Golf en die weer lijkt op de Tiguan, hebben de Ioniq-modellen qua vormgeving weinig met elkaar gemeen. Afgezien van de pixelpracht. Hyundai vergelijkt zijn ontwerpstrategie met schaakstukken; die zijn heel verschillend maar horen toch bij elkaar. We denken te snappen wat Hyundai bedoelt en er valt absoluut iets voor te zeggen dat elk model een ander doel dient en dus om een eigen design vraagt. Bovendien moedigen wij variatie in het straatbeeld aan.

6. Het middagdutje komt terug

De Lounge-uitvoering van de Hyundai Ioniq 5 heeft voorstoelen met ontspanningsfunctie. Daarop kun je languit liggen; de rugleuning gaat naar achteren en een steuntje voor je bovenbenen beweegt omhoog. De Ioniq 6 doet er met zijn achterover klappende relaxstoelen ook alles aan om het middagdutje in de mode te brengen. Ons plan voor de Ioniq 7 is om opgerold als een balletje op de uitnodigende hoekbank te gaan liggen. Oogjes dicht en snaveltjes toe.

Op 24 oktober maakt Hyundai meer bekend over de prijs en verkoopdatum van de Ioniq 6 First Edition.