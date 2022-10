De nieuwste generatie Renault Kangoo is er als bestelauto en als zogeheten Ludospace, zeg maar MPV, bedoeld voor personenvervoer. Laatstgenoemde Renault Kangoo personenwagen zou met verbrandingsmotoren niet naar Nederland komen, maar als 100% elektrische Renault Kangoo E-Tech Electric ziet Renault blijkbaar wel commerciële kansen in ons land.

De personenversie van de Renault Kangoo E-Tech Electric maakt op 17 oktober 2022 op de Paris Motor Show zijn werelddebuut en wordt naar verwachting vanaf het einde van het jaar ook op Nederlandse bodem verkocht. De elektrische aandrijflijn van de Renault Kangoo E-Tech Electric betreft een 120 pk sterke elektromotor (245 Nm) in combinatie met een accupakket van 45 kWh. Met volle accu bedraagt de actieradius 285 kilometer (WLTP).

Renault Kangoo E-Tech Electric: laden



Een 11 kW 3-fase AC-lader en een 80 kW DC-snellader zijn standaard op de Renault Kangoo E-Tech Electric. Met die laatste kun je in een halfuur 170 kilometer actieradius bijladen, aldus Renault. Optioneel is de volledig elektrische Renault Kangoo leverbaar met een 22 kW AC-lader voor snelladen op publieke laadstations. Met een oplaadpunt van 11 kW is de batterij in 2 uur en 40 minuten tot 80% bij te vullen. Maak je gebruik van een wallbox van 7,4 kW dan moet je bijna 6 uur geduld hebben, maar dan is de batterij wel 100% opgeladen.



Tot 2500 liter bagageruimte

De Renault Kangoo E-Tech Electric biedt een bagageruimte van 850 liter, heel wat dus. Niet genoeg? Weet dan dat je in het interieur ook nog over 49 liter opbergruimte beschikt. Wie nog meer moet verstouwen, kan zijn passagiers langs de weg achterlaten en de drie stoelen op de tweede zitrij neerklappen. Want op die manier kun je maar liefst 2500 liter aan bagage kwijt. De dakdragers zijn volgens Renault innovatief omdat je ze zonder gereedschap kunt verstellen.

Renault Kangoo als schone taxi

Renault Kangoo als schone taxi

Waarom komt de nieuwste Kangoo personenauto opeens wel naar Nederland, nu hij elektrisch aangedreven is? Een woordvoerder van Renault vertelt ons dat Renault vooral kansen ziet op de taximarkt, met name die in Amsterdam. De hoofdstad heeft de ambitie dat al het taxivervoer binnen de gemeentegrenzen per 2025 uitstootvrij moet zijn. En dan kan de elektrische Renault Kangoo een interessant alternatief voor huidige taxi's zijn. Ook omdat de Kangoo veel interieurruimte biedt en een gemakkelijke instap naar de tweede zitrij door de standaard schuifdeur. Op termijn komt er ook een verlengde versie van de Renault Kangoo E-Tech Electric die nog meer ruimte biedt.

Kangoo of toch Berlingo/Partner?

Om je autokennis te verrijken: de eerste generatie Kangoo kwam al eind jaren 90 op de markt. Hiermee was een nieuw marktsegment geboren, namelijk dat van de Ludospace, een personenauto met veel binnenruimte, vooral door zijn hoogte. Citroën bracht ongeveer tegelijkertijd de Berlingo op de markt, en Peugeot de aanverwante Partner, beide ook Ludospaces. Maar ook de eerste generatie van de Nissan Prairie kun je beschouwen als een Ludospace, al werd die aanduiding begin jaren 80, toen de Prairie op de markt kwam, nog niet toegepast. Over welke auto dus de eerste Ludospace is, bestaat nogal wat discussie.