Waarom de Mercedes A250e het meest profiteert van de A-klasse facelift (2023)

Mercedes heeft de A-klasse een subtiele facelift gegeven. De plug-in hybride A250e kreeg de meeste vernieuwingen, zoals een grotere range en een hoger laadvermogen.

De huidige A-klasse is al weer vier jaar op de markt, maar hij blijft populair. In Nederland is het de best verkochte Mercedes van 2022. Een facelift moet ervoor zorgen dat de verkooptrein door blijft rollen.

Mercedes A250e wordt sterker en zuiniger

In de Mercedes A250e zitten de meeste vernieuwingen. De plug-in hybride A-klasse profiteert zowel van uiterlijke veranderingen zoals de iets andere voorbumper en de bijgepunte grille, als van een vernieuwde aandrijflijn.

De elektromotor krijgt er 7 pk bij en met de optionele boordlader van 11 kW, gaat opladen sneller dan voorheen (was 7,4 kW). Mercedes heeft de stekkerhybride ook iets zuiniger gemaakt, waardoor de actieradius voortaan 70 tot 81 kilometer bedraagt. Het accupakket blijft even groot en snelladen (een optie die maar weinig PHEV’s hebben) duurt nog steeds 25 minuten.

Mercedes A-klasse facelift: altijd een mild hybrid

Vind je een A-klasse met stekker niet lekker, dan koop je een benzinemodel. Dat zijn sinds de facelift allemaal mild hybrids, met een 13 pk sterk elektrisch duwtje in de rug. Een automaat met 7 of 8 versnellingen is standaard.

De veiligheidsuitrusting van de A-klasse wordt uitgebreid met een nieuwe actieve rijstrookassistent en een parkeerpakket met een 360-gradencamera. Goed zicht rondom de auto komt van pas als het parkeervak bij de laadpaal aan de krappe kant is.

De huidige Mercedes A250e kost 47.708 euro en we vermoeden dat Mercedes de facelift aangrijpt om dat bedrag omhoog af te ronden … De definitieve prijzen worden eind 2022 bekendgemaakt.

