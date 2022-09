Elektrische auto thuis opladen met omakabel is geld weggooien

De stroom aan negatief EV-nieuws uit Duitsland gaat maar door. Behalve de Duitse auto-industrie, slaat nu ook de ADAC alarm. Bij het thuis opladen van je elektrische auto, gaat tot wel 30 procent verloren! Dat klinkt als geldweggooierij. Wat is hier aan de hand?



De Duitse zusterorganisatie van de Nederlandse ANWB deed onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende soorten thuisladers. En die blijkt nogal te variëren. Wie al een tijdje elektrisch rijdt, weet meestal wel wat zijn of haar EV aan stroom verbruikt. Zeker als je regelmatig langere afstanden rijdt, houd je het gemiddelde stroomverbruik en de actieradius goed in de gaten. Je wilt immers niet onverwacht zonder prik komen te zitten.

Meer stroom verbruikt dan bijgeladen



Maar wie thuis laadt en het stroomverbruik van zijn auto naast zijn stroomrekening legt, kon nog weleens onaangenaam worden verrast ... Volgens de ADAC treden tijdens het opladen flinke verliezen op. Die zijn het grootst als je je auto met een zogenaamde omalader oplaadt aan een conventioneel stopcontact. Door het 'weglekken' van stroom, kan het stroomverlies oplopen tot wel 30 procent.

Verliezen variëren per lader én auto



De ADAC controleerde de laadverliezen bij vier elektrische auto's: een Fiat 500e, Renault Zoe, Tesla Model 3 en Volkswagen ID.3. Voor de auto's testte de Duitse ANWB drie manieren van laden. Aan een conventioneel stopcontact (2,3 kW), aan een wallbox met een laadvermogen van 11 kW (3-faselader) en een thuislader met 3,5 tot 5,5 kW (1-faselader).

Grootste laadverliezen bij Renault Zoe



Vooral als je je auto aan het normale stopcontact oplaadt, ben je een dief van je eigen portemonnee. Zeker met de huidige stroomtarieven. De ADAC constateerde bij de Renault Zoe een laadverlies van 24,2 procent, bij de Tesla Model 3 was dat 15,2 procent. Bij de Fiat 500e en Volkswagen ID.3 kwam 12,7, respectievelijk 13,6 procent minder stroom in de auto dan het stopcontact verliet.

Liever een driefaselader



Aan een 11 kW-paal waren de verliezen een stuk geringer: 9,7 procent voor de Zoe, 9 procent voor de ID.3, 7,7 procent voor de Model 3 en 6,3 procent voor de 500e. Bij het laden met 3,5-5,5 kW, was de Fiat 500e de grootste verliezer met 13,9 procent. De Volkswagen ID.3 kreeg 9,2 procent minder binnen dan getapt en bij de Tesla Model 3 was dat 11,4 procent. Voor de Zoe is deze laadmethode niet gemeten.

Overal in de laadketen treden verliezen op



Op grond van de testuitslagen, raadt de ADAC aan om met een zo hoog mogelijk vermogen te laden. Dan blijven de verliezen redelijk binnen de perken. Verder legde de Duitse automobielclub hoe die verliezen tot stand komen. Bij de omalader gaat er tussen de meterkast van je huis en het stopcontact in de garage of een buitenstopcontact al 4 procent verloren. Hoe langer de kabel, hoe groter het verlies en ook de leeftijd van de elektrische installatie van het huis kan een rol spelen. Tussen het stopcontact en de auto slurpt de laadkabel 1 procent op. En vervolgens 'jat' de boordlader 5 tot 10 procent. Dat komt doordat er wisselstroom in gelijkstroom moet worden omgezet.



Tot wel 30 procent verlies aan laadstroom



Tijdens het laden worden diverse systemen van de auto geactiveerd die hun stroom van de 12V-boordaccu betrekken. Vaak moet het batterijpakket ook verwarmd of juist gekoeld worden. Dat kost al met al ook algauw 100 tot 300 W. Alles bij elkaar opgeteld, komt de ADAC zo tot een potentieel stroomverlies van wel 30 procent aan het conventionele stopcontact. Bij een wallbox van 11 kW is dat volgens het onderzoek maximaal 10 procent.

Ten slotte legt de ADAC uit dat het omzetten van wisselstroom naar gelijkstroom bij een openbare laadpaal in de laadpaal zef gebeurt. De daarbij optredende verliezen, zijn dus voor rekening van de stroomleverancier. Maar met de huidige elektriciteitsprijzen, zullen die verliezen ook gewoon doorberekend gaan worden in de tarieven.