Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 35

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we ons vergapen aan de mooiste Porsche 959 en aan de Tesla Roadster-killer Polestar 6. Maar die is uitverkocht. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top: de subsidiepot voor een tweedehands elektrische auto wordt groter in 2023

Misschien moet je even wachten tot na de oliebollen als je een tweedehands elektrische auto wilt kopen, want in 2023 draait de overheid de subsidiekraan weer open. Het bedrag van 2000 euro blijft hetzelfde, maar er is meer geld beschikbaar. Wil je een nieuwe EV, dan is de overheid juist wat minder gul. Ze subsidiëren je aankoop met 2950, in plaats van 3350 euro.



+ Top: we hebben echt de allermooiste Porsche 959 gevonden

Nou ja, daarover kun je twisten. Maar wij vinden die felgroene carrosseriekleur en het donkergroene interieur ongelofelijk mooi. Er is nog meer goed nieuws, de door de bekende Amerikaanse tuner Canepa onder handen genomen 959 is nog te koop ook!



+ Top: de autoverkopen van 2022 zijn dramatisch, maar deze merken doen het wel goed



Arme autoverkopers. Schoenen gepoetst, koffiebonen bijgevuld, laat maar komen, die kopers! Maar dat doen ze ook dit jaar niet. Tenzij je werkt bij Dacia of een Koreaans merk. Deze merken verkopen meer auto's dan in 2021!



- Flop: mensen met een elektrische auto kunnen niet rijden

Nou ja, voordat je als trotse EV-rijder gaat steigeren, dit nuanceren we meteen. Maar feit is dat eenzijdige ongelukken, waarbij een bestuurder de macht over het stuur verliest, vaker met elektrische auto's gebeuren dan met auto's met een verbrandingsmotor. En dat komt door het enorme koppel dat al beschikbaar is als je even met je rechter teen wiebelt.



- Flop: vind jij de auto's van Zagato ook zo lelijk?



Zagato is een uitgesproken designhuis: je krijgt óf tranen in je ogen van ontroering, óf van totale ontreddering. De Bentley Continental GTZ van Zagato valt wat ons betreft in de laatste categorie, maar over twee andere creaties zijn we iets beter te spreken. Wat vind jij?



- Flop: er komt geen Polestar 6 op jouw oprit



Mooi hè, die Polestar 6. Bestellen maar! Nou, dan krijg je het Chinees-Zweedse deksel op de neus, want alle 500 exemplaren van de Polestar 6 zijn vergeven. Althans, van de speciale LA Concept Edition. Voor liefhebbers is er dus toch een sprankje hoop dat er meer edities komen.