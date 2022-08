Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we ons vergapen aan de elektrische Polestar 6 en onderzoek aantoont dat touchscreens in auto’s ruk zijn. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Open sportwagen Polestar 6 komt er echt

Tesla blijft zijn nieuwe Roadster maar uitstellen en uitstellen. Dus springt Polestar gretig in het elektrische sportwagen-gat. Dit is de spectaculaire Polestar 6, een open sportwagen met designtrekjes van de aankomende Polestar 5. En hij gaat in productie.

+ Top –Porsche 911 GT3 RS voelt zich thuis op het circuit

De Porsche 911 GT3 is een briljante sportauto. Hij is perfect. Hij is af. Er valt niets meer aan te verbeteren. De nieuwe, 325.200 euro kostende Porsche 911 GT3 RS heeft dan ook een ander doel dan de 'gewone' GT3. Er zit een kenteken voor- en achterop, maar hij voelt zich meer thuis op het circuit.

+ Top – BMW gaat waterstofauto's bouwen

Waterstofauto’s hebben wél toekomst. Waterstofauto’s hebben één toekomst. Waterstofauto's hebben ... BMW maakt zijn standpunt duidelijk en heeft aangekondigd met waterstofauto's te komen. Ze zijn samen met Toyota ontwikkeld en komen in 2025 op de markt.

- Flop – Onderzoek bewijst: knoppen zijn beter dan touchscreens

We roepen het bij Auto Review al jaren en nu is het bewezen ook: touchscreens zijn ruk. Alleen met fysieke knoppen kun je in een rijdende auto snel de temperatuur veranderen, de radio op een andere zender zetten of de stoelverwarming aan- of uitzetten. Luisteren jullie, autofabrikanten?!





- Flop – De volgende BMW M3 / M4 klinkt echt voor geen meter

Weet je waar wij kippenvel van krijgen? Het snerpende inductiegeluid van de BMW M3 CSL (2004) en de getergde huil van de BMW M5 E60 (ook 2004). We zullen er nog vaak aan denken als we over een paar jaar in een BMW M3 / M4 zitten die helemaal geen geluid meer maakt. Want ja, ook die wordt volledig elektrisch. Dit is het eerste prototype ervan.





- Flop – Nieuwe Volvo XC90 lijkt op de oude

De databanken van het Europese patentbureau zijn een goudmijn voor redacteuren van autosites. Je kunt er lekker rondneuzen, op zoek naar modellen die nog jaren van ons verwijderd zijn, zoals deze Volvo XC90. Hij is volledig elektrisch, lijkt best veel op de huidige en heeft ook Polestar-trekjes.