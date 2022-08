Dit is de nieuwe, volledig elektrische Volvo XC90! Of toch niet?

De databanken van het Europese patentbureau zijn een goudmijn voor redacteuren van autosites. Je kunt er lekker rondneuzen, op zoek naar modellen die nog jaren van ons verwijderd zijn, zoals deze Volvo XC90. Hij is volledig elektrisch, lijkt best veel op de huidige en heeft ook Polestar-trekjes.

In twintig jaar tijd kan veel veranderen. De eerste generatie Volvo XC90 kon je vanaf de introductie in 2002 met een paar dikke vijf- en zescilinders krijgen. Drie jaar later kwam daar zelfs een moddervette V8 bij. Maar toen begonnen we ons druk te maken over emissies. XC90 nummer twee (vanaf 2015) is er alleen met vierpitters, al dan niet geholpen door hybridetechniek.

Huidige Volvo XC90 blijft nog tijd leverbaar

Volvo heeft met zichzelf afgesproken dat het vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's levert. Na de C40 en XC40 Recharge is de nieuwe XC90 het derde model met alleen een stekker en elektromotoren. Overigens betekent dat niet dat we meteen afscheid moeten nemen van de huidige XC90. Die blijft Volvo nog een tijd verkopen op markten waar de EV-acceptatie nog niet zo ver is.

Ontwerpelementen van Volvo Concept Recharge

Opvallend aan de bijgaande patenttekeningen is dat de aankomende XC90 eerder een facelift van de huidige lijkt dan volledig nieuw. De algehele proporties van de auto blijven hetzelfde en bovendien zijn de lijnen van het design dusdanig dat je de oude ernaast moet zien om de verschillen waar te nemen.

Toch is deze XC90 volledig nieuw. Hij leent ontwerpelementen van de Volvo Concept Recharge uit 2021 en heeft zelfs een paar overeenkomsten met de Polestar 5. Zowel Volvo als Polestar gebruikt T-vormige (dagrij)verlichting aan de voorkant. Ook roept de dichte neus van de XC90 bij ons beelden op van wederom de Polestar 5.

Elektrische XC90 gaat waarschijnlijk EXC90 heten

Overigens denken we ook de naam van de grootste Zweedse suv al te weten. Volvo heeft recent de typeaanduiding EXC90 laten vastleggen, dus dat is voor ons een inkoppertje. De bestaande XC90 krijgt nog een tweede facelift, want zoals gezegd: hij moet nog minstens een paar jaar mee.