Eerste review - De Volvo C40 Recharge (2021) is fijn! Maar wat voegt-ie toe aan de XC40 Recharge?

Wat is opvallend aan de Volvo C40 Recharge?

Dat-ie in het echt een stuk aantrekkelijker oogt dan op foto's. Toen we de eerste persbeelden van de Volvo C40 Recharge zagen, vonden we het maar een gek ding: een beetje uit proportie, zoals eigenlijk alle coupé-suv's. Als je er naast staat, werkt het design beter. De daklijn van de C40 is een paar centimeter lager dan die van de XC40 en loopt in een fraaie boog af naar een dubbele dakspoiler (die de scharnieren van de achterklap verbergt) en een bescheiden vleugeltje.

De motorkap, de voorspatborden en de deuren komen van de XC40, voor de rest is de C40 opnieuw getekend. Als je goed kijkt, zie je dat de grille een andere vorm heeft en dat in de koplampen de Y-vormige dagrijverlichting hoger in de units is geplaatst. Aan de achterkant vallen de gigantische lichtunits op, die aan de bovenkant uitlopen in een stippellijn. Bij de XC40 stoppen de led-lampen bij de kofferklep, bij de C40 lopen ze erin door.

Wat is goed aan de Volvo C40 Recharge?

De aandrijflijn die we kennen uit de Volvo XC40 Recharge en Polestar 2 is een juweel. Twee elektromotoren leveren samen 408 pk en 660 Nm. In de officiële specificaties lees je dat de C40 Recharge in 4,7 seconden naar 100 km/h sprint, maar op het asfalt voelt het nóg sneller aan. Geheel in lijn met Volvo's nieuwe beleid is de topsnelheid van de C40 afgeregeld op 180 km/h. Zo hard wil je echter niet eens, want op dat tempo slinkt je actieradius wel héél snel.

Het officiële WLTP-bereik van de C40 Recharge ligt op 444 kilometer. Dat is uitstekend, maar in de praktijk moeilijk haalbaar. We zouden dan ook graag onze actieradiustest loslaten op de nieuwste Volvo. In februari nam collega Bart de XC40 Recharge onder handen en constateerde een vrij hoog verbruik bij een constante snelheid van 100 km/h, waardoor de werkelijke range uitkwam op 326 kilometer.

Laden doet de C40 Recharge met maximaal 150 kW. Dat betekent dat de 78 kWh-batterij (75 kWh bruikbaar) na ongeveer 40 minuten weer voor 80 procent vol zit. Dat is in lijn met de concurrentie: de Audi Q4 E-Tron, Ford Mustang Mach-E, Skoda Eniaq iV en Volkswagen ID.4. Alleen de nieuwe Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 springen er echt boven uit, met een laadsnelheid van max 220 kW.

Onderweg merk je weinig van het monsterlijke gewicht van de C40. De batterij voegt honderden kilo's toe aan de massa van de auto, waardoor hij ruim 2200 kilo in de schaal legt. Ter vergelijking: een basis-XC40 weegt minder dan 1500 kilo. De C40 is heel stil en fijn comfortabel. Alleen op pokdalig wegdek merk je dat de schokdempers bruusk moeten ingrijpen om de vetrolletjes in toom te houden. Houd je van enthousiast bochtenwerk? Dan is de C40 niet voor jou.

In het interieur zit je op uitstekende stoelen en kijk je uit over het bekende XC40-dashboard. Dat detoneert een beetje met de hoge prijs van de C40 Recharge (net geen 58 mille), want het is hier en daar opgetrokken uit goedkope kunststoffen. Een leuk C40 Recharge-specifiek geintje is de verlichte sierlijst op de deurpanelen en voor de passagier, dat de hoogtekaart van een Zweeds berggebied uitbeeldt.

Het interieur zouden wij altijd bestellen met de blauwe bekleding. Het dashboard en de stoelen zijn dan donkergrijs, maar alles daaronder (het tapijt, de bekleding van de middentunnel en de deurpanelen) is helderblauw. Uiteraard zou Volvo Volvo niet zijn als de cabine niet grotendeels was samengesteld uit gerecyclede materialen, zoals oude petflessen en visnetten. Echt leer kun je in de C40 niet krijgen. Volvo wil zo veel mogelijk CO2-neutraal zijn en daar passen geen dierlijke producten in.

De aflopende daklijn van de C40 Recharge heeft uiteraard invloed op de binnenruimte, maar minder dan je zou denken. Als je 1,90 meter bent, houd je knieruimte over, maar zit je wel nét met je kruin tegen het plafond. Een ander nadeel van de coupévorm is dat je door de binnenspiegel slecht naar achteren kunt kijken en dat de bagageruimte achterin iets kleiner is dan in de XC40 (nu 413 liter). In de neus van de C40 is een kleine frunk geplaatst, maar de ruimte daarin is verwaarloosbaar.



Wat kan er beter aan de Volvo C40 Recharge?

Volvo wil het zijn C40 Recharge-klanten vooral makkelijk maken, hoorden we op de persintroductie van alle kanten. Niet te veel keuzes, niet te veel stress. En dus zijn er geen rijmodi (prima!), maar ook geen gradaties voor het one-pedal driving-systeem. In veel elektrische auto's kun je de mate van regeneratie instellen. Wil je dat de auto stevig afremt als je het stroompedaal loslaat, of toch iets beheerster? De Volvo kent maar één stand: vol het anker uit. En die heftige vertraging is vooral in de stad niet fijn.

Tja, zeggen de mensen van Volvo, dan zet je one-pedal driving toch uit als je niet tevreden bent over de werking. Maar zo simpel is dat niet. In bijvoorbeeld een XC60 Recharge - een plug-in hybride - doe je dat met het schakelpookje van de automaat: D is uit, B is aan. Maar in de XC40 en C40 Recharge moet je daarvoor het infotainmentsysteem induiken. Het aan- en uitzetten van one-pedal driving - omdat je het op de snelweg bijvoorbeeld niet wilt en in de stad wel - kost je drie handelingen.

Daarbij komt dat het multimediasysteem niet het meest intuïtieve is. Het werkt snel, maar vergt onderweg te veel studie. Voor een simpele handeling als het verlagen van de temperatuur moet je minimaal twee keer klikken: eerst om het aircoschermpje naar boven te halen en dan om het aantal graden te wijzigen. En al die tijd kijk je niet naar de weg. Je kunt overigens ook aan de Google Assistant vragen om het kouder te maken. Dat werkt goed, maar duurt iets langer.

Wanneer komt de Volvo C40 Recharge en wat gaat-ie kosten?

Het leveringsprogramma van de C40 Recharge is vooralsnog lekker overzichtelijk. Je hebt één motorisering (408 pk en 660 Nm) en één uitrustingsniveau. De mogelijkheden om de stekker-Volvo duurder te maken dan de vanafprijs van 57.995 euro zijn dus beperkt. Je kunt kiezen uit een aantal kleuren, interieurbekledingen en lichtmetalen wielen. Een inklapbare trekhaak en privacy glass áchter zijn de enige echte opties.

Voor 56.450 euro heb je de technisch gelijke Volvo XC40 Recharge. De Polestar 2 is er met dezelfde aandrijflijn zelfs al vanaf 53.900 euro. Op termijn komt er ook een C40 Recharge met alleen voorwielaandrijving, een vermogen van 231 pk, en een 70 kWh-batterij. De XC40 Recharge is al op de markt als Single Motor en haalt in die uitvoering een actieradius van iets meer dan 400 kilometer. De 0-100-tijd gaat met de helft omhoog, van 4,9 seconden voor de Twin Motor naar 7,4 tellen.

Wat vind ikzelf van de Volvo C40 Recharge?

De C40 Recharge is een aansprekende elektrische suv, net zoals de XC40 Recharge dat ook is. Ik vind het alleen moeilijk om te zien wat de C40 nou precies toevoegt. Je koopt of leaset hem alleen om zijn excentrieke voorkomen waarschijnlijk, want verder rijdt en voelt hij als een XC40. De versie met twee elektromotoren is verslavend snel, maar wij zouden een paar duizend euro op zak houden en wachten op de Single Motor-variant.