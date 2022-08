Waarom deze unieke Porsche 911 een 'aarsgewei' heeft

Oké, even uitleggen: een aarsgewei is een brede tatoeage op de onderrug, die je net boven de broek en onder het shirt kunt zien zitten. Zo'n tattoo heeft meestal een tribal-vorm, met allerlei geometrische zwarte lijnen en vormen. Bij deze unieke Porsche 911 zit de 'tatoeage' onder de achtervleugel. Dit is waarom ...

Laten we jullie voorstellen: dit is Sally. Als die naam je niks zegt, heb je geen kinderen, want Sally is een personage uit de Pixar-film Cars. Ze is de lichtblauwe Porsche 911 waarop Bliksem McQueen, de rode Nascar-racewagen met gele bliksemflits op de flank, verliefd op wordt.

Unieke Porsche 911 geveild voor het goede doel

Speciaal voor een goed doel heeft Porsche een 'echte' Sally gebouwd: de 911 Sally Special. De unieke 'Neunelfer' wordt op 20 augustus geveild bij RM Sotheby's in Monterey, Californië. De opbrengst gaat deels naar vluchtelingenorganisatie UNHCR en deels naar Girls Inc., dat kansarme jonge vrouwen op het Amerikaanse platteland ondersteunt.

Replica van Sally door Porsche en Pixar ontwikkeld

Aan de 'replica' van Sally is door Porsche en Pixar tien maanden gewerkt. Het model is gebaseerd op de snelste niet-Turbo en niet-GT3 911, de Carrera GTS. De lichtblauwe kleur waarin de Sally Special is uitgevoerd, heet Sally Blue Metallic. In Cars wordt Sally afgebeeld als een 996, met de bijbehorende vijfspaaks wielen. Voor de Sally Special ontwierp Porsche een uniek setje.

Pepita-patroon als stoelbekleding in Sally Special

Kleine details zoals de tatoeage van Sally zijn ook te vinden op deze unieke 911, onder op 'de rug' en alleen als de spoiler is uitgeklapt. Het interieur van Sally is in de film nooit te zien, dus mochten de Porsche-designers hun fantasie gebruiken. De bekleding van de stoelen is prachtig, met een Pepita-patroon (ruitjes) in wit, zwart en blauw.

Steenrijke liefhebber krijgt ook een Porsche-horloge

Verder zijn er overal embleempjes te vinden die refereren aan Cars of het personage Sally. De steenrijke liefhebber die dit weekend het winnende bod uitbrengt op de Sally Speciale krijgt niet alleen de auto, maar ook een speciale afdekhoes, een boek over het ontwikkelingsproces, een rek met vervangende wielen, designtekeningen en een uniek horloge.