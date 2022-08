Waarom de Volkswagen Golf na bijna vijftig jaar gaat verdwijnen

De achtste generatie van de Volkswagen Golf krijgt volgend jaar een tussentijdse update. Of er een negende generatie komt, is allesbehalve zeker, geeft Volkswagen toe. Het zou niet rendabel zijn om een nieuwe Golf te ontwikkelen.

Het nieuws komt uit de Duitse krant Welt Am Sonntag, waarin Volkswagen-topman Thomas Schäfer zegt nog niks te weten over de volgende generatie Golf. "Over twaalf maanden weten we meer." Volkswagen laat de toekomst van de Golf afhangen van de aankomende Euro 7-emissienorm, die naar verluidt erg streng is en bij autofabrikanten gaat zorgen voor nog verder oplopende ontwikkelingskosten.

Volkswagen Golf zou door Euro 7 veel duurder worden

Het probleem voor Volkswagen - en voor ander merken - is dat het steeds minder loont om betaalbare modellen op de markt te brengen. Door de Euro 7-norm zou een auto tussen de 3000 en 5000 euro duurder moeten worden om de ontwikkelingskosten terug te verdienen. Bij een model als de Volkswagen Golf zou dat een flinke toename van de verkoopprijs betekenen. En dat komt de verkoopcijfers natuurlijk niet ten goede ...

Loont het überhaupt om met een nieuwe Golf te komen?

Een mogelijkheid zou zijn om de Golf 9 niet te laten voldoen aan Euro 7, maar wel aan Euro 6. Maar Schäfer heeft daar zijn twijfels over. "We moeten uitrekenen of het loont om een nieuw voertuig te ontwikkelen dat niet de volle looptijd van zeven of acht jaar gaat volmaken." Want op het moment dat Euro 7 ingaat (2025), zou een Euro 6-Golf niet meer verkocht mogen worden.