Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 29

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mini met een elektrische suv kwam en Tesla-rijders maandelijks moesten gaan betalen voor navigatie. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Maar natuurlijk komt ook Mini met een elektrische suv: de Mini Aceman

Nou krijgen we weer die eeuwige discussie: is dit nou een suv of een cross-over? Mini zelf houdt het bij dat laatste, wij noemen de Mini Aceman gewoon een suv. Hoe dan ook, deze concept car komt straks tussen de driedeurs Mini en de Mini Countryman in te staan. Uiteraard met een volledig elektrische aandrijflijn.



+ Top - Fan van 007? In september kun je al deze James Bond Cars kopen

De James Bond-filmreeks bestaat zestig jaar. En om dat te vieren verkoopt veilinghuis Christie's in september een hele verzameling Bond-memorabilia, waaronder gesigneerde scripts, kleding uit de films, rekwisieten en natuurlijk auto's. Er is genoeg te kiezen, van Aston Martins tot Jaguars en Land Rovers.



+ Top - In dit Europese vakantieland kost een liter benzine straks 1,50 euro

Wacht eens even: in Frankrijk betaal je momenteel zo'n 2 euro voor een liter E10-benzine, hoe kan dat opeens 1,50 euro zijn? Dat komt door twee maatregelen van de Franse overheid. Ten eerste gaat de accijns op benzine met 30 cent omlaag en ten tweede zijn oliemaatschappijen verplicht om 20 cent korting te geven.



+ Top - Een Lamborghini Huracán met terreinbanden en 4WD? Die komt eraan!

Omdat Porsche met een nieuwe 911 Safari komt, wil ook Lamborghini een stuk van de 'opgekrikte supercar'-taart. Op deze foto's rijdt de productieversie van de Huracán Sterrato: een offroad-Lamborghini met vierwielaandrijving, een grotere grondspeling en een setje dakrails. In 2019 zagen we de auto al in studiemodelvorm.



- Flop - Nederlandse Tesla-kopers gaan per maand betalen voor navigatie

Als je nu een nieuwe Tesla koopt, ga je per maand betalen voor navigatie. Niet meteen al, maar na acht jaar. Het staat in de kleine lettertjes – lees zelf maar op dit screenshot.



- Flop - Oh nee, Alfa Romeo komt met een supercar. Niet doen, jongens!

Waarom we zo negatief doen? Omdat Alfa Romeo volumemodellen nodig heeft om uit de shit te komen, geen supersportwagen. Kijk naar het verleden, de 8C Competizione, 4C en Giulia Quadrifoglio is het ook niet gelukt om de Alfa Romeo-verkopen aan te jagen. Sterker nog, het ging alleen nóg maar verder bergafwaarts.