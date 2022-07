Rijd je deze auto? Dan is er een grote kans dat-ie gestolen wordt

'Sinds jaren forse stijging voertuigdiefstal', kopt het persbericht van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Dat klinkt alarmerend, maar in werkelijkheid valt het best mee. Het aantal autodiefstallen is nog steeds maar een derde van wat het in 2010 was. Er is echter één model dat onverminderd populair is bij de rovende medemens. Slaap met één oog open als je een Toyota RAV4 hebt.

Eerst even een nuance. Ja, het aantal autodiefstallen is in het eerste halfjaar van 2022 met 13 procent gestegen naar 2900, maar dat betekent niet dat je nu op iedere straathoek moet vrezen voor je voertuig. Een stijging van de criminaliteit is niet goed, maar laten we wel even voor ogen houden dat het aantal autodiefstallen vorig jaar op een historisch laag niveau lag. Kijk maar naar dit lijstje.

Diefstal van personenauto's in Nederland (CBS)

2010 - 14.450

2011 - 13.605

2012 - 12.725

2013 - 13.400

2014 - 12.235

2015 - 11.410

2016 - 10.080

2017 - 8665

2018 - 7665

2019 - 7095

2020 - 6600

2021 - 5520

2022 - 2900 (eerste halfjaar)

Meest gestolen en modellen met hoogste risico

Opvallend is dat de Toyota RAV4 al een tijdje de ranglijst aanvoert van modellen met het hoogste diefstalrisico. Vorig jaar was de kans dat je 's ochtends je RAV4 moest missen 1 op 183, nu zelfs 1 op 179. In de eerste zes maanden van 2022 werden er 196 stuks ontvreemd, een toename van 227 procent. De top vijf wordt compleet gemaakt door de Mazda CX-5 (1 op 417), Toyota C-HR (1 op 423), Peugeot 3008 (1 op 590) en Toyota Auris (1 op 651).

In de lijst van meest gestolen modellen komen we de usual suspects weer tegen, maar dan op andere plekken dan in 2021. Nummer één is de Toyota RAV4 (196 stuks), gevolgd door de Volkswagen Golf (139), Volkswagen Polo (139), Mazda CX-5 (92) en Toyota Auris (89). Vorig jaar voerde de Golf de lijst aan, met op plek twee, drie en vier de Polo, Fiat 500 en RAV4. Vreemd is dat het terugvindpercentage zo uiteenloopt, van 19 procent voor een Toyota C-HR tot 69 procent voor een Auris.